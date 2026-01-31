본문으로 바로가기
정치
故이해찬 전 총리 발인 엄수…세종서 영면
동아일보
업데이트
2026-01-31 08:22
2026년 1월 31일 08시 22분
입력
2026-01-31 08:15
2026년 1월 31일 08시 15분
정봉오 기자
프린트
31일 오전 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에서 고 이해찬 전 국무총리의 발인이 엄수되고 있다. (공동취재) 2026.1.31/뉴스1
고(故) 이해찬 전 국무총리의 발인이 31일 오전 엄수됐다.
발인은 이날 오전 서울대병원 장례식장에서 유족과 김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 더불어민주당 정청래 대표, 윤호중 행정안전부 장관 등이 참석한 가운데 진행됐다.
군 의장대는 영정과 국민훈장 무궁화장을 들고 장례식장을 떠났다. 참석자들은 침통한 표정으로 뒤를 따랐다. 이후 민주평화통일자문회의 사무실에서 노제가 치러졌다.
이날 오전 9시부터는 국회의원회관에서 영결식이 진행될 예정이다. 고인은 이날 오후 세종시 은하수공원에 안장된다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
