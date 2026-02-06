‘반도체 원툴’ 코스피, 불안한 환호…美 AI거품론에 힘 없이 ‘폭삭’

외국인 3조원 넘게 ‘셀 코리아’
5일새 사이드카 3번 발동 혼조
인도네시아 증시보다 등락 심해
개미들 단타 매매도 변동성 키워
코스피가 이달 들어 신흥국 증시보다 더 높은 변동성을 보이면서 일반 투자자들의 불안감이 커지고 있다. 글로벌 금융시장에서 인공지능(AI) 산업을 둘러싼 거품론 등이 제기될 때마다 약 40%의 시가총액 비중을 차지하는 반도체 대기업의 주가가 영향을 받으며 코스피가 크게 출렁였다. 코스피가 하락할 때 개인투자자들이 대규모 저가 매수에 나섰다가 단기 차익 실현에 나서는 단타성 행보를 보이고 있는 점도 변동성이 높아진 원인 중 하나다. 증권가에선 AI 거품론 제기와 개인의 단기 차익 전략이 반복되면서 코스피의 조정 국면이 당분간 이어질 것으로 보고있다.
● 인도네시아-대만보다 높은 변동성
코스피는 6일 전 거래일 대비 1.44% 하락한 5,098.14에 장을 마쳤다. 외국인 매도세에 코스피는 5.12% 하락하면서 장중 4,899.30까지 떨어지기도 했다. 외국인은 이날 3조3233억 원을 순매도했다.
이에 따라 한국거래소는 매도 사이드카(프로그램 매매 호가 일시 효력 정지)를 오전 9시 6분경 5분간 발동했다. 사이드카 발동은 2일(매도)과 3일(매수)에 이어 이번주에만 세 번째다. 한국거래소는 코스피200 선물이 전 거래일 대비 5% 이상 오르거나 내린 상태가 1분간 이어지면 사이드카를 발동한다.
이처럼 이달 들어 냉탕과 온탕을 넘나드는 코스피 추이는 다른 아시아 국가 주식시장과 비교해도 변동폭이 크다. 코스피의 2∼5일 일간 등락률 범위는 ―5.26∼+6.84%에 이른다. 이 기간 신흥국인 인도네시아 증시(IDX)의 일간 등락률 범위가 ―4.88∼+2.52%였던 것과는 대조적이다. 반도체가 주력 산업으로 한국을 경쟁국으로 삼는 대만의 자취안지수도 같은 기간에 ±2% 이상 오르거나 내린 적이 없다. 일본 닛케이평균주가 역시 3일 3.92% 오른 것을 제외하면 이달 들어 ±1% 안팎의 일간 등락률을 보였다.
● ‘AI 거품론’-‘바이 더 딥’에 출렁
코스피가 상대적으로 높은 일간 등락률을 보이고 있는 것은 시총의 39.05%를 차지하는 ‘반도체 투톱’ 삼성전자(우선주 포함), SK하이닉스의 주가가 미국 빅테크 주가와 연동된 움직임을 보이고 있기 때문이다. 구글, 아마존, 마이크로소프트(MS), 메타 등의 빅테크는 AI 모델 강화와 데이터센터 증설을 위해 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 대기업의 메모리 반도체 제품을 구매하는 ‘큰손’이다. AI 분야 투자액이 지나치다는 지적이 나온 뒤 빅테크가 지출을 줄이면 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익도 줄어들 수 있다.
구글과 아마존, MS, 메타 등 4개 AI 빅테크가 최근 공개한 올 연간 자본지출 전망치는 6500억 달러(약 954조 원)로 전년 대비 1.5배 이상으로 늘어난 것으로 집계됐다. 투자액을 고려할 때 AI 수익성이 불확실하다는 심리가 시장에 확산하며 5일(현지 시간) 구글, 아마존, MS 등의 주가는 전 거래일 대비 일제히 하락했다. 6일 삼성전자와 SK하이닉스 주가도 각각 0.44%, 0.36% 내렸다. 노동길 신한투자증권 연구원은 “코스피 반도체주에 투자한 외국인의 비중이 높은데 미국 AI 관련 기술주 약세가 나타나며 매도에 나서면서 코스피의 등락폭이 유독 커진 상황”이라고 설멸했다.
코스피가 하락할 때마다 대규모 매수에 나선 뒤 단기 차익 실현에 나서는 개인투자자의 이른바 ‘바이 더 딥(조정 시 매수)’ 전략도 변동성에 영향을 주고 있다. 이달 들어 개인은 코스피가 하락 마감한 3거래일 동안 일 평균 4조5000억 원을 순매수했고, 반대로 상승 마감한 2거래일간 일 평균 2조 원을 순매도했다. 국내 대기업의 펀더멘털(기초 체력)을 믿고 매수한 뒤 단기적으로 오르면 파는 행보를 보인 것이다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “외국인의 대규모 매도로 주가가 하락했을 때 개인이 매수하는 패턴이 반복되는 만큼 당분간 코스피의 일간 등락률도 커질 수밖에 없다”고 전망했다.
