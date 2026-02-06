김혜경, 한복 명예홍보대사 추대…“한복은 K-컬처 핵심 자산”

해외 순방 등 국내외 행사에서 한복을 착용해 온 이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 6일 한복 명예홍보대사로 추서됐다.
이날 서울 정동1928 아트센터에서 열린 설맞이 한복인 신년회 ‘새해를 입다(Wear the New Year!)’에서 정순훈 한복세계화재단 이사장은 김 여사에게 한복 명예홍보대사 추대패를 전달했다.
김 여사는 “한복에 대한 깊은 관심으로 여러 한국에 온 분들을 볼 때마다 한복의 아름다움과 가치를 전하고 싶다고 말씀드렸다”며 “평소 한복을 사랑해 온 한 사람으로서 한복 명예홍보대사라는 뜻깊은 역할을 맡게 돼 매우 영광스럽다”고 소감을 밝혔다.
이어 “앞으로도 명예홍보대사로서 한복의 가치와 품격을 널리 알리며 자랑스러운 마음으로 한복을 입고 한복의 멋을 함께 전하도록 하겠다”고 전했다.
그러면서 “한복은 한국을 대표하는 소중한 문화유산이자 K-컬처의 핵심 자산”이라며 “묵묵히 한복을 짓고 연구해 온 여러분의 헌신과 정성이 오늘의 한복을 만들었다”고 했다.
아울러 “우리 한복이 더 많은 세계인에게 사랑받을 수 있도록 우리 함께 힘을 모아가자”며 “저 역시 한복의 아름다움을 알리는 일에 더욱 정성을 다하겠다”고 덧붙였다.
김 여사는 이날 연한 연두색 저고리에 짙은 연두색 치마의 한복 차림으로 행사에 참석했다. 행사에는 한복 분야 무형유산 보유자와 디자이너, 인플루언서 등 77명이 자리했다. 일부 참석자들은 김 여사에게 “한복이 예쁘시다”고 말을 건네기도 했다.
김 여사는 참석자들과 ‘행운 명태’ 소품 만들기 체험도 함께했다.
김영수 문화체육관광부 1차관은 “바로 어제 밀라노 동계올림픽 코리아 하우스 개막식에서 한복 패션쇼를 진행한 것처럼 한복이 K-컬처를 대표하는 문화자산으로 자리매김할 수 있도록 다양한 국제행사에서 한복을 적극적으로 활용하겠다”고 밝혔다.
그러면서 “전통문화 창업과 해외 진출을 지원하겠다”며 “정부는 앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 한복인 여러분과 한복의 가치를 드높이기 위해 노력하겠다”고 했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
