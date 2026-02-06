반청 “문건대로라면 합당 밀약 맞다”…정청래 “신문 보고 알아”

조국혁신당과의 ‘5주 내 합당’ 시간표를 짠 민주당 문건이 보도되자 지도부 내에선 이 같이 엇갈린 반응이 나왔다. 친청(친정청래) 계에선 “정식회의에 보고되지 않은 실무자 작성 문건이 유출된 것”이라며 밀약설을 일축한 반면 반청(반정청래)계에서 “문건은 밀약의 증거”라며 합당 중단을 촉구하면서 갈등이 최고조에 달하고 있다.
● 鄭 “보고 못받아” VS 반청 “‘답정너’ 합당”
당 지도부는 이날 공개석상에서 친청과 반청으로 나뉘어 정면충돌했다. 정 대표는 이날 최고위원회의에서 “저도 신문을 보고 알았고 최고위원 어느 누구도 이런 내용에 대해서 알거나 보고받지 못한 내용들”이라고 말했다. 민주당 사무처가 지난달 27일경 작성한 ‘합당 문건’에 대해 몰랐다는 것.
반청 성향인 황명선 최고위원은 “이번 합당 제안이 처음부터 결론을 정해놓은 ‘답정너’ 합당이었다는 정황”이라고 날을 세웠다. ‘27일 또는 다음 달 3일 합당 신고’를 전제로 6일까지 사전협상을 하고 5월 8일 공천 절차를 마치는 합당 로드맵이 담긴 문건을 미리 작성한 것에 대해 “토론 등 모든 절차는 요식행위”라고 했다. 또 문건에서 통합지도부 내 조국혁신당 측 지명직 최고위원 배분 비율과 탈당 및 징계 경력자의 복권 방안이 담긴 것을 거론하며 “밀실에서나 가능한 합의 내용”이라고 주장했다. 강득구 최고위원도 “조국혁신당에 특정 광역단체장 공천 안배까지 했다는 이야기가 들린다. 이 과정과 협의 조건까지 다 밝혀야 한다”며 “문건이 사실이라면 합당 밀약을 한 것”이라고 지적했다.
당내에선 “선 합당결론, 후 의견수렴. 당원주권에 대한 명백한 기만(이건태 의원)” “(정 대표가) 보고받았을 거라 확신한다. 지금은 결단할 때(박홍근 의원)” 등 합당 추진 중단을 요구하는 목소리가 커지고 있다.
이에 대해 친청 성향인 이성윤 최고위원은 “집안싸움은 담장 밖으로 내지 마라는 말이 있다”며 “따로 목소리만 높이며 당이 분열하는 것처럼 보이게 하는 것은 오히려 당을 멈춰 세우고 흔드는 일”이라고 맞받았다. 정 대표는 이날 4선 이상 중진 오찬에 이어 3선 간담회를 갖고 설득전에 나서는 한편 합당 추진에 대한 의견을 수렴하는 긴급 의원총회를 10일 열기로 했다.
이날 3선 간담회가 끝난 뒤 3선 모임 대표인 소병훈 의원은 “거의 전부가 하루라도 빨리 이 상황을 끝내라(고 했다)”며 “갈등의 골이 가면 갈수록 깊어지고 예기치 않게 본질과 관련 없는 문제가 툭툭튀어나오는데 최고위에서 대표가 빨리 최고위원과 상황을 정리해달라 얘기했다”고 전했다.
● 문건 쟁점엔 ‘통합강령 채택’도
‘합당 문건’에는 ‘양 당의 정강·정책 비교 분석 및 통합강령을 채택’이란 내용이 주요 협상 쟁점으로 올라가 있다. 사전협상 단계로 정한 ‘2+2 양당 사전실무협의체’ 의제에도 ‘강령·당헌·당규 체계 정비’가 적혀있다. 민주당이 조국혁신당과의 합당시 강령 개정은 물론 당헌당규 개정을 위한 협상을 진행해야 한다는 것이다.
‘사회권 선진국’을 강령으로 내세운 조국혁신당이 합당 전제조건으로 ‘DNA 보존’을 주장하는 가운데 민주당이 이를 강령에 반영할지도 합당 과정에서의 쟁점이 될 전망이다. 민주당 내 반청 진영에서는 조국혁신당이 주장하는 토지 공개념 등에 대해 “중도 표가 떠날 것”이라며 수용 불가를 고수하고 있다.
조국혁신당은 문건에 대해 “조 대표를 비롯해 누구에게도 저와 같은 내용에 대한 통지나 협의가 전혀 없었다”고 밝혔다. 신장식 최고위원은 “(협상) 테이블이 없었는데 어떻게 얘기를 하냐”라며 “누군가 밀약설 음모론의 불쏘시개로 문건을 사용하려는 것”이라고 말했다. 그러면서 “민주당이 설 전에 내부를 정리해서 공식적 제안을 다시 해야 한다”고 주장했다.
