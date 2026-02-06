정청래 만난 3선들 “이러다 가래로도 못 막아…‘결자해지’하라”

소병훈 더불어민주당 3선 의원 모임 대표가 최근 조국혁신당과의 합당 문제에 대한 당내 갈등을 두고 “정청래 대표와 최고위원이 결자해지해야 한다. 호미로 막을 것 가래로도 못 막게 된다”고 말했다. 정청래 민주당 대표는 “원내대표에게 빠른 시간에 전체 의원총회 소집을 요청했다”고 했다.
소 의원 등 당내 3선 의원들은 6일 정청래 대표와의 간담회를 열고 최근 조국혁신당과의 합당 문제를 논의했다. 이날 정 대표와 3선 의원 간 간담회에는 소병훈 의원을 비롯해 백혜련 황희 진성준 박찬대 이재정 맹성규 박정 김교흥 권칠승 의원 등이 참석했다. 특히 정 대표 합당 추진 선언에 반대 입장을 강력히 표출하고 있는 이언주 의원도 자리했다.
소 의원은 당내 3선 의원 모임 대표로 참석한 뒤 모두발언을 통해 “(합당 문제 논란 이후) 당이 마치 블랙홀에 빠지는 것처럼 모든 일이 합당 이야기에 빠져들고 있다”며 “여기 계신 의원들도 하루라도 빨리 끝나야지 이렇게 오래 갈 것이라고는 생각을 못 했을 것”이라고 했다.
소 의원은 이어 “정청래 대표와 최고위원이 결자해지 자세를 가졌으면 좋겠다. 논쟁이 오래가면 우리 당에 도움이 안 된다”며 “호미로 막을 걸 가래로 막을 수 없는 사태도 걱정하지 않을 수 없다”고 했다.
정청래 대표는 “원내대표에게 빠른 시간 안에 의원총회를 소집해줄 것을 요청드렸다”며 “비공개 최고위원회의 때 최고위원께도 말씀드렸는데 일요일은 긴 시간 최고위원들과도 깊은 대화의 시간을 가지려고 하고 있다”고 했다.
이어 “당의 명운이 걸린 사안인 만큼 많은 의원들의 치열한 말씀을, 귀중한 말씀을 듣고 총의를 모아가는 과정에 있다”며 “거듭 말씀드리지만, 당 대표로서 합당을 제안한 것이지 합당을 선언한 건 아니다”라고 했다.
정 대표는 “지방선거 승리에 도움이 되는 일은 하고 도움이 되지 않는 일은 안 하겠다고 수차례 밝혔다”며 “그런 차원에서 지방선거에 조금이라도 도움이 되지 않겠나하는 차원에서 합당을 제안했는데 여기저기서 많은 의견들이 분출하고 있다”고 했다.
