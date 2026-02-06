정기선 HD현대 회장 과거 지식인 답변 화제…체불 사연에 “도와드리겠다”

정기선 HD현대 회장이 과거 네이버 지식인에 남긴 답변이 재조명되며 호평받고 있다. 정 회장은 동아일보 인턴 기자로 근무하던 시절, 임금 체불 문제로 억울함을 호소하던 한 누리꾼의 게시글에 “도와드리겠다”며 이메일 주소를 남겼다.
5일 업계에 따르면 전날 네이버 프로필 서비스에 ‘지식인’ 버튼이 추가되는 과정에서 시스템 오류가 발생해 일부 이용자들의 과거 지식인 답변 기록이 일시적으로 공개됐다. 현재 이 오류는 복구된 상태다.
이 가운데 정 회장이 2008년 6월 열악한 노동 환경과 임금 체불 문제 등으로 어려움을 호소하던 한 누리꾼의 글에 남긴 답변이 알려졌다.
당시 정 회장으로 추정되는 계정은 장시간 노동과 폭언, 임금 미지급을 호소한 글에 “도와드리겠다. 연락 달라”는 답변과 함께 이메일 주소를 남겼다. 답변자는 ‘기업인’으로 표시됐으며 공개된 이메일 주소는 언론사 도메인으로 확인됐다.
정 회장은 2007년 동아일보에 입사해 인턴 기자로 근무했다. 이후 2009년 HD현대중공업에 입사해 현재 HD현대와 HD한국조선해양 대표이사를 맡고 있다.
이 같은 미담이 알려지자 온라인 커뮤니티를 중심으로 “조용히 나타나 사건을 처리해 주는 배트맨 같다” “멋있다”, “인성이 좋을 것 같다”, “조용히 권한을 쓰는 방식이 인상적” 등의 호평이 이어졌다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0