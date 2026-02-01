[프리미엄뷰]“선물 천천히 고르세요”… 설 전날에도 ‘쓱배송’은 간다

특히, 12일부터는 점포에 따라 설 전날까지 당일 배송되는 ‘쓱배송’ 상품 구색을 확대 운영한다. 주요 상품으로는 산지에서 엄선한 사과와 배, 샤인머스캣 등 과일 세트를 비롯해 제주 은갈치, 성산포 옥돔 등 프리미엄 수산 세트가 준비됐다. 명절 스테디셀러인 홍삼 등 건강기능식품과 스팸, 참치캔 등 인기 가공식품도 폭넓게 구성해 선택의 폭을 넓혔다.
프로모션도 풍성하다. 행사 카드로 명절 선물세트를 결제하면 최대 50% 할인 또는 최대 5% SSG머니 적립 혜택을 제공한다. 쓱배송 세트 상품의 경우 5% 적립 대신 즉시 할인으로 적용받을 수도 있다.
이 외에도 SSG닷컴은 간편식 전류와 부침가루 등을 한데 모은 기획전을 함께 진행한다. 선물세트부터 제수용품까지 명절에 필요한 장보기 상품을 한 번에 쇼핑할 수 있다.
“늦지 않았어요”… 설 전날까지 ‘쓱배송’은 정상 운영
‘쓱배송’ 선물세트에 주목해야 할 이유는 설 전날 주문해도 당일 배송이 가능하기 때문이다. 오프라인에서 검증된 고품질 상품을 온라인에서도 안심하고 주문해 받아볼 수 있다는 점도 장점이다.
SSG닷컴은 점포에 따라 오후 2시까지 주문하면 당일 배송되는 ‘쓱 주간배송’을 운영 중이다. 주간배송은 전국 대부분 지역에서 이용 가능하다. 수도권과 강원, 충청, 영호남은 물론 제주까지 서비스가 제공된다.
SSG닷컴은 2월 17일 명절 당일을 제외하고 주간배송을 정상 운영한다. 이에 따라 주간배송 선물세트와 장보기 상품은 지역에 따라 설 전날(16일) 오후 1∼2시까지 주문하면 당일 배송받을 수 있다.
쓱세븐클럽 가입하면 7% 적립… 이달 가입하면 1개월 무료
쓱배송 선물세트를 한층 합리적으로 구매하려면 이달 출시한 멤버십 ‘쓱세븐클럽’을 활용하면 된다. 쓱세븐클럽 회원은 명절 선물세트 본매장 할인 등 다른 혜택과 별개로, 쓱배송 상품 구매 시 7%를 SSG머니로 적립받을 수 있기 때문이다.
예를 들어, 7만 원어치 제수용품을 구매하면 4900원이 적립돼 커피 한 잔 값을 번다. 50만 원어치 선물세트를 구매할 경우 약 3만5000원이 SSG머니로 적립된다. 적립된 머니는 이마트와 신세계백화점, 스타벅스 등 그룹 내 전 계열사에서 현금처럼 사용할 수 있다.
SSG닷컴은 이달 쓱세븐클럽에 가입하는 고객에게 1개월 월 구독료 면제 혜택을 제공한다. 이와 별개로 이후 3개월간 구독료를 SSG머니로 페이백해 준다. ‘가입하지 않을 이유가 없다’는 평가가 나오는 이유다.
쓱세븐클럽 혜택엔 신세계백화점몰, 신세계몰 최대 7% 할인 쿠폰이 포함된다. 패션, 뷰티, 리빙 등 다양한 상품군에 적용 가능하다. 3월에는 온라인동영상서비스(OTT) 티빙(TVING) 옵션형도 출시된다. 부담 없는 추가 비용으로 차별화된 K콘텐츠와 프로야구, 프로농구 등 생생한 스포츠 중계, 인기 방송 주문형 비디오(VOD)까지 폭넓게 즐길 수 있게 된다.
SSG닷컴 관계자는 “이마트와의 상품, 배송 시너지라는 쓱닷컴의 차별화된 장점을 활용해 명절 선물과 제수용품 구매 편의를 한층 높이고자 한다”며 “할인, 적립을 아우르는 명절 선물 본매장 혜택과 쓱세븐클럽의 압도적 적립 혜택이 합리적인 명절 준비에 보탬이 되기를 기대한다”고 말했다.
댓글 0