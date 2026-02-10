서울국제음악콩쿠르 1차 예선경연, 10개국 57명 오른다

동아일보사와 서울시가 공동 주최하는 ‘LG와 함께하는 제21회 서울국제음악콩쿠르(성악 부문)’ 1차 예선 경연에 참가할 10개국 57명이 가려졌다. 서울국제음악콩쿠르는 피아노, 바이올린, 성악 등 3개 부문을 매년 돌아가며 개최하는 국제대회다. 바리톤 김기훈, 테너 스테판 마리안 포프 등이 이 대회 우승자 출신이다.
10일 서울 서대문구 충정로 동아일보 사옥에서 열린 참가자 제출 영상 예비심사에는 김진추 추계예대 교수와 사무엘윤 서울대 교수, 오미선 성신여대 교수, 이아경 경희대 교수, 최상호 한국예술종합학교 교수가 심사위원으로 참석했다.
심사위원들은 지원자들이 제출한 연주 영상을 보며 예선 출전 가능 여부를 OX로 표시하는 방식으로 채점한 뒤 합산해 예비심사 합격자를 정했다. 합격자 57명의 국적은 한국이 36명으로 가장 많았고, 중국 10명, 몽골 3명, 러시아 2명 등의 순으로 뒤를 이었다.
최 교수는 “예년보다 한국인 참가자들의 수준이 크게 높아진 것을 느낄 수 있었다”며 “해외 참가자들의 경우도 스타성이 있는 참가자가 많았다”고 평가했다.
예비심사 합격자들은 3월 15, 16일 서울 종로구 서울아트센터 도암홀에서 열리는 1차 예선에 참가한다. 예비심사 결과는 11일 콩쿠르 홈페이지에 공지한다.
