“셀카는 재드래곤과”…이재용 올림픽 외교…‘온통 삼성폰’

이재용 삼성전자 회장이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 현장에서 이른바 ‘스포츠 외교’ 행보를 이어가고 있다. 현지에서는 한국 인사들과 갤럭시 스마트폰으로 촬영한 모습이 공개되는가 하면, 올림픽 공식 행사와 경기장 곳곳에서 삼성 갤럭시 스마트폰이 잇따라 포착됐다.
지난 7일 김관영 전북도지사는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올림픽 현장에서 이 회장과 함께 갤럭시 스마트폰으로 촬영한 셀카 사진을 게시했다.
김 지사는 “2026 밀라노-코르티나 올림픽 현장”이라며 “IOC의 탑 스폰서인 삼성전자의 이재용 회장님, 김재열 IOC 집행위원님의 역할이 빛난다. 유승민 대한체육회장과 넷이서 삼성 갤럭시로 셀카 한 컷”이라고 적었다. ● 개회식 중계부터 ‘빅토리 셀피’까지…올림픽 곳곳에 갤럭시
삼성전자는 국제올림픽위원회(IOC)의 공식 파트너로, 이번 대회에서 올림픽방송서비스(OBS)와 개회식 생중계를 지원했다. 개회식 생중계는 삼성 ’갤럭시 S25 울트라’로 촬영됐다.
또 삼성전자는 참가 선수 전원에게 ‘갤럭시 Z 플립7 올림픽 에디션’을 제공했다. 선수들은 이를 통해 시상식 등 올림픽의 주요 순간을 직접 촬영하고 공유했다. 특히 시상대에 오른 선수들이 함께 승리의 기쁨을 기록하는 ‘빅토리 셀피(Victory Selfie)’에도 해당 기기가 활용됐다. 빅토리 셀피는 2024 파리 올림픽·패럴림픽에서 처음 도입된 이벤트다.
● 이재용, IOC TOP 자격으로 참석
이 회장은 개막 하루 전 국제올림픽위원회(IOC) 주관 갈라 디너에도 참석했다. 삼성전자는 국내 기업 가운데 유일하게 IOC 최상위 후원사(TOP·The Olympic Partner) 자격을 보유하고 있다. 이날 행사에는 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령, JD 밴스 미국 부통령, 마르코 루비오 미국 국무장관, 빌럼 알렉산더네덜란드 국왕, 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 국왕 등 각국 정상들이 함께했다.
