대출 막히자 주식-채권 2조어치 팔아 서울 집 샀다

6·27 대출 규제가 시행된 이후 7개월만에 주식과 채권을 팔아 서울에 집을 산 자금이 2조 원을 넘는 것으로 나타났다.
국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김종양 의원실이 확보한 서울 주택 매수 자금조달계획서 자료에 따르면 6·27 대책이 시행된 직후인 지난해 7월부터 올해 1월까지 서울 주택 매수에 활용된 주식·채권 매각 대금은 2조3966억 원이었다. 주식과 채권을 팔아 충당한 서울 주택 매수 자금은 2021년 2조58억 원에서 2022년 5765억 원으로 감소했다가 2023년 1조592억 원, 2024년 2조2545억 원, 지난해 3조8916억 원으로 최근 3년 동안 매년 큰 폭으로 증가했다.
월별로 보면 지난해 7월과 8월 각각 1945억 원, 1841억 원에서 9월 4631억 원으로 늘었고, 10월에는 5760억 원으로 뛰었다. 이어 11월 2995억 원, 12월 3777억 원, 지난달 3018억 원으로 나타났다. 지난해 10월은 코스피 지수가 사상 처음으로 4000을 넘겼던 달이었다. 또 규제지역과 수도권에서 15억 원과 25억 원을 초과하는 주택은 각각 4억 원과 2억 원까지만 주담대를 받을 수 있도록 규제가 강화된 10·15 주택 안정화 대책이 나온 시기이기도 하다.
최근 7개월 동안 주식·채권을 팔아 서울 주택을 사들인 금액은 강남구가 3784억 원으로 가장 많았다. 이 기간 강남 3구(강남·서초·송파)로 흘러 들어간 주식·채권 매각 금액은 9098억원으로 전체의 37.9%를 차지했다.
댓글 0