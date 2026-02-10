나경원, 김민석 향해 “美 경고를 러브레터로 읽고 있나”

金 “쿠팡 로비스트냐” 꼬집자 반박
“美기업에 대한 워싱턴 예민한 반응 확인
총리 현실인식이 이 정도니 한숨만 나와”
국민의힘 나경원 의원이 10일 김민석 국무총리를 향해 “총리의 현실 인식이 이 정도니 한숨만 나온다. 그럴 거면 뭐 하러 미국을 다녀왔냐”라고 비판했다. 자신이 제기한 ‘쿠팡에 대한 과도한 정치적 압박’ 주장에 대해 앞서 김 총리가 쿠팡의 로비스트들이나 할 법한 이야기라고 꼬집자 이를 반박한 것이다.
나 의원은 이날 오전 자신의 페이스북에 “지난해 7월 한미의원연맹 방미시 이미 쿠팡을 비롯한 미국 플랫폼 기업에 대한 미 의회의 예민한 반응을 확인했다”며 이같이 적었다.
앞서 나 의원은 “미국으로부터 신뢰를 잃었다”며 이재명 정부를 향해 ‘쿠팡에 대한 정치적 드잡이’를 중단하라고 요구한 바 있다. 그러나 김 총리는 9일 국회에서 열린 대정부 질문에서 “미국도 그렇게 생각하지 않는다”고 반박했다.
이에 나 의원은 “관세 협상을 앞두고는 쿠팡 등 미 기업에 대해 조심스레 접근해야 한다는 인식을 여야 의원 모두 익히 공유한 바 있다”고 주장했다.
이어 “그럼에도 이재명 정부가 노조 문제와 검찰 수사를 정치적으로 엮어 쿠팡 사안을 거칠게 다뤘고, 결국 그 부작용도 영향을 미쳤다”며 “김 총리는 ‘핫라인’을 운운하더니, 벤스 부통령의 우회적 불만도 제대로 알아듣지 못하고 25% 관세폭탄을 맞았다”고 지적했다.
그러면서 “오히려 미국이 답답하고 어리둥절할 것”이라며 “청구서 보낸다는 경고를 러브레터로 읽고 있나. 심각한 외교난독증”이라고 비난했다.
김 총리와 나 의원은 최근 쿠팡 사태와 한미 외교 문제를 놓고 공방을 이어가고 있다.
나 의원은 8일에도 자신의 페이스북에 “이재명 정부가 미국으로부터 완전히 신뢰를 잃었다”고 주장하며, 그 원인 중 하나로 쿠팡을 둘러싼 과도한 정치 공세를 거론했다. 그는 “이재명 정부의 쿠팡 공격은 쿠팡 노조의 민주노총 탈퇴, 새벽 배송 금지, 쿠팡 퇴직금 사건을 빌미로 한 엄희준 대장동 사건 수사 검사에 대한 압박 등으로 이어지며 미국과의 통상 쟁점으로까지 스스로 비화시켰다”며 “합당한 법 집행과 공정한 규제만 남기고, 정치적 보복과 과도한 여론몰이를 즉시 중단해야 한다”고 주장했다.
이에 김 총리는 9일 국회에서 열린 정치·외교·통일·안보 분야 대정부 질문에 출석해 “합리성을 완전히 잊은 이야기”라고 지적했다. 김 총리는 “쿠팡의 로비스트를 한 분들이 할 법한 이야기이긴 하나 정상적인 대한민국의 국회의원이 (할 이야기는 아니다)”며 “그것이 한미 관계의 결정적인 저해 요인”이라고 비판했다.
