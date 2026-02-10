나경원, 김민석 향해 “美 경고를 러브레터로 읽고 있나”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 10일 11시 20분

글자크기 설정

金 “쿠팡 로비스트냐” 꼬집자 반박
“美기업에 대한 워싱턴 예민한 반응 확인
총리 현실인식이 이 정도니 한숨만 나와”

나경원 국민의힘 의원이 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 질의를 하고 있다. 2026.01.12. 뉴시스
나경원 국민의힘 의원이 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 질의를 하고 있다. 2026.01.12. 뉴시스
국민의힘 나경원 의원이 10일 김민석 국무총리를 향해 “총리의 현실 인식이 이 정도니 한숨만 나온다. 그럴 거면 뭐 하러 미국을 다녀왔냐”라고 비판했다. 자신이 제기한 ‘쿠팡에 대한 과도한 정치적 압박’ 주장에 대해 앞서 김 총리가 쿠팡의 로비스트들이나 할 법한 이야기라고 꼬집자 이를 반박한 것이다.

나 의원은 이날 오전 자신의 페이스북에 “지난해 7월 한미의원연맹 방미시 이미 쿠팡을 비롯한 미국 플랫폼 기업에 대한 미 의회의 예민한 반응을 확인했다”며 이같이 적었다.

앞서 나 의원은 “미국으로부터 신뢰를 잃었다”며 이재명 정부를 향해 ‘쿠팡에 대한 정치적 드잡이’를 중단하라고 요구한 바 있다. 그러나 김 총리는 9일 국회에서 열린 대정부 질문에서 “미국도 그렇게 생각하지 않는다”고 반박했다.

이에 나 의원은 “관세 협상을 앞두고는 쿠팡 등 미 기업에 대해 조심스레 접근해야 한다는 인식을 여야 의원 모두 익히 공유한 바 있다”고 주장했다.

이어 “그럼에도 이재명 정부가 노조 문제와 검찰 수사를 정치적으로 엮어 쿠팡 사안을 거칠게 다뤘고, 결국 그 부작용도 영향을 미쳤다”며 “김 총리는 ‘핫라인’을 운운하더니, 벤스 부통령의 우회적 불만도 제대로 알아듣지 못하고 25% 관세폭탄을 맞았다”고 지적했다.

그러면서 “오히려 미국이 답답하고 어리둥절할 것”이라며 “청구서 보낸다는 경고를 러브레터로 읽고 있나. 심각한 외교난독증”이라고 비난했다.

김 총리와 나 의원은 최근 쿠팡 사태와 한미 외교 문제를 놓고 공방을 이어가고 있다.

나 의원은 8일에도 자신의 페이스북에 “이재명 정부가 미국으로부터 완전히 신뢰를 잃었다”고 주장하며, 그 원인 중 하나로 쿠팡을 둘러싼 과도한 정치 공세를 거론했다. 그는 “이재명 정부의 쿠팡 공격은 쿠팡 노조의 민주노총 탈퇴, 새벽 배송 금지, 쿠팡 퇴직금 사건을 빌미로 한 엄희준 대장동 사건 수사 검사에 대한 압박 등으로 이어지며 미국과의 통상 쟁점으로까지 스스로 비화시켰다”며 “합당한 법 집행과 공정한 규제만 남기고, 정치적 보복과 과도한 여론몰이를 즉시 중단해야 한다”고 주장했다.

이에 김 총리는 9일 국회에서 열린 정치·외교·통일·안보 분야 대정부 질문에 출석해 “합리성을 완전히 잊은 이야기”라고 지적했다. 김 총리는 “쿠팡의 로비스트를 한 분들이 할 법한 이야기이긴 하나 정상적인 대한민국의 국회의원이 (할 이야기는 아니다)”며 “그것이 한미 관계의 결정적인 저해 요인”이라고 비판했다.
#나경원#김민석#쿠팡
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스