안규백 “軍이 김정은 심기 보좌? 박충권 의원 망언 사죄하라”

안규백 국방부 장관이 10일 국민의힘 박충권 의원을 향해 “직책의 무거움을 인식한다면 더 이상의 변명을 멈추고 군과 국민께 자신의 망언을 사죄하라”고 했다. 박 의원이 전날 국회 대정부질문에서 전작권 전환과 한미 연합훈련 축소를 두고 우리 군에 대해 “위험 인지도, 대책도, 기강도, 훈련도 없고, 딱 하나 (기능이) ‘김정은 심기 보좌’밖에 없다”고 말한 걸 겨냥한 것이다.
안 장관은 이날 페이스북에 “박 의원의 발언에 매우 깊은 유감을 표한다”며 이같이 올렸다. 그는 “지금도 오직 국가와 국민을 위해, 안보를 위해 모든 것을 바치고 있는 우리 군을 상대로 어찌 감히 그런 말을 할 수 있느냐”며 “망언을 인용하는 것조차 우리 장병과 국민께 부끄럽고 죄송스러워 발언도 인용하지 못할 정도”라고 했다. 이어 “정부 정책을 비판할 수 있고 장관에 대해서도 비판할 수 있지만 모든 것에는 정도가 있고 선이 있다”며 “저잣거리에서도 나오기 어려운 말이 대정부질문에 등장해서는 안 되는 것”이라고 비판했다.
안 장관은 “우리 군은 과거에도, 지금도, 앞으로도 오직 국가와 국민의 안녕을 위해 일분일초도 아낌 없이 헌신했고 또 그러할 것”이라며 “어떠한 상황에도 개의치 않고 오직 국민께서 안전하고 편안하게 계실 수 있도록 국민의 심기를 보좌하며 군인의 길을 걸어갈 것”이라고 말했다. 박 의원이 언급한 ‘김정은 심기 보좌’를 ‘국민의 심기 보좌’로 맞받은 것. 안 장관은 “박 의원은 더이상의 변명을 멈추고 군과 국민께 자신의 망언을 사죄하라”며 “그것이 본인을 국회의원으로 선출해 주신 국민께 대한 최소한의 예의일 것”이라고 말했다.
