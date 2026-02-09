[오늘의 운세/2월 9일]

● 쥐 48년 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다. 60년 웃어넘길 수 있는 아량이 관계를 편안하게 만든다. 72년 지나간 일에 얽매이지 말고 앞으로를 보라. 84년 이왕 포기할 거라면 빠를수록 좋다. 96년 근면과 성실이 성공의 비결이다. 08년 친한 친구와 다툴 수 있으니 언행 주의!
● 소 37년 귀인의 도움을 받으며 반가운 기회가 찾아온다. 49년 경사가 겹치는 행운의 시기! 61년 충동적인 지출이나 소비를 주의. 73년 현재 주어진 임무에만 충실할 것. 85년 연인이나 반가운 인연이 생길 수 있다. 97년 서두르지 말라, 여유가 행복을 가져다 준다.
● 범 38년 기대하지 않았던 곳에서 기쁜 소식 들려온다. 50년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯. 62년 귀인을 만나거나 대인관계 원만. 74년 가벼운 만남이나 웃을 일이 생길 수 있다. 86년 회식 자리나 즐거운 만남 생길 수 있다. 98년 겸손과 아량을 갖출 것.
● 토끼 39년 잠시 멈추어 돌아볼 수 있는 여유 필요. 51년 돌다리도 두드려 보고 건너라. 63년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다. 75년 오늘은 모처럼 가족과 함께하는 시간을 가져볼 것. 87년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것. 99년 오래 연락 없던 친구로부터 반가운 소식을 듣는다.
● 용 40년 과감한 결단이 필요한 시기. 52년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제 없다. 64년 초심을 잃지 말고 정진할 것. 76년 아끼는 사람에게 마음이 담긴 선물을 해보아라. 88년 실리보다는 명분을 따를 것. 00년 자신의 모습을 냉정하게 돌아볼 필요 있다.
● 뱀 41년 때로는 져주는 것이 이기는 것. 53년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다. 65년 때로는 알아도 모른 척해야 할 때가 있다. 77년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다. 89년 주변 사람들에게 친절하게 대해 줄 것. 01년 가까운 곳에서 해결 방법이 모색될 수 있다.
● 말 42년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화 필요. 54년 현실에서 보이는 것이 다가 아니다. 66년 한발 물러서는 양보와 여유 필요. 78년 내 마음을 먼저 열어야 한다. 90년 말보다는 행동으로 신뢰를 보여라. 02년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
● 양 43년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다. 55년 때로는 혼자만의 시간도 필요. 67년 계속 추진할 것, 전화위복의 기회가 제공된다. 79년 즐거운 만남 갖고 기분 좋은 지출. 91년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것. 03년 마음에 들면 과감하게 시도할 것. ● 원숭이 44년 미래도 중요하지만, 현재에 충실할 것. 56년 상대방의 단점보다는 장점을 부각시켜 주어라. 68년 과로하거나 무리하지 말 것. 80년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가할 것. 92년 희망적인 계획을 세우고 목표를 구체화하라. 04년 남의 말에 귀를 열어라, 큰 도움이 된다.
● 닭 45년 공복에 따듯한 물이 건강에 좋다. 57년 가족이나 배우자에게 표현을 아끼지 말 것. 69년 아랫사람들이 따르고 신뢰를 보낸다. 81년 사람 만나는 일에서 좋은 성과. 93년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다. 05년 이야기를 듣고 판단은 차분히 내릴 것.
● 개 46년 해야 할 일은 미루지 말고 바로 처리하라. 58년 마음에 들지 않아도 표정 관리는 필요하다. 70년 바빠도 식사는 거르지 말 것. 82년 작은 일에 집착하지 말고 큰 흐름을 보라. 94년 한발 물러서라 시간이 약이다. 06년 웃을 일이나 기분 좋은 일이 생길 수 있다. ● 돼지 47년 가족 간의 화합이 가장 우선이다. 59년 하고 싶은 말이 있어도 한 번 더 생각하고 넘겨라. 71년 차 한잔의 여유가 필요한 시기다. 83년 무리하지 말고, 계획대로 천천히 할 것. 95년 자신의 의견을 분명하게 표현할 것. 07년 작은 것은 양보하는 것이 현명한 처세.
