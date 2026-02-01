[오늘의 운세/2월 8일]

● 쥐
48년 꾸중 보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
60년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수 있다.
72년 부부나 연인 간에 애정이 깊어 진다.
84년 과욕은 금물, 지출이 많아질 수 있다.
96년 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루가 될 듯.
08년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
● 소
37년 반가운 소식 듣거나 좋은 사람 만난다.
49년 금일은 직접적인 투자나 금전 거래 자제.
61년 과욕하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다.
73년 자신의 능력을 발휘할 기회가 생길 듯.
85년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다.
97년 새로운 희망이 보이고 분위기도 좋아진다.
● 범
38년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
50년 지나간 일에 집착하지 말 것.
62년 겸손의 미덕으로 절제와 양보 필요.
74년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
86년 계획을 다시 점검, 시간에 늦지 않도록 일찍 출발.
98년 할 수 있는 부분만 성실히 할 것.
● 토끼
39년 결정 내리기 전에 한 번 더 생각해 볼 것.
51년 편법이나 융통성보다는 원칙대로.
63년 여러 사람의 이야기 들어보고 판단.
75년 모든 것을 포용하는 마음, 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
87년 하면 된다는 자신감과 용기가 필요.
99년 들어오는 것도 있지만 나가는 것도 만만치 않다.
● 용
40년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
52년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
64년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라.
76년 자기의 생각과 주관을 가지고, 앞만 보고 뛰어라.
88년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동 할 것.
00년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
● 뱀
41년 먹구름이 걷히고 새로운 태양이 떠오른다.
53년 저축도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다.
65년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유 필요.
77년 윗분이나 경험자의 말을 존중할 것.
89년 구설이 있는 날, 말과 행동에 신중할 것.
01년 사방에서 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
● 말
42년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
54년 부드러운 말 한마디가 행운을 가져온다.
66년 겉치레 보다는 마음 편안한 것이 좋다.
78년 작은 트러블은 전화위복의 기회!
90년 잘 진행되더라도 중간 점검 필요.
02년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
● 양
43년 초심을 잃지 말고 정진 할 것.
55년 기분 좋아지고 활력이 넘치는 하루.
67년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
79년 힘을 합쳐라. 백지장도 맞들면 낫다.
91년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
03년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
● 원숭이
44년 서로 조금씩만 양보하면 쉽게 풀린다.
56년 자신에 대한 투자를 아끼지 말 것.
68년 도와 줄때는 확실하게 도와 줄 것.
80년 계획을 재점검, 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
92년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다.
04년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고 할 것.
● 닭
45년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
57년 금전이나 사람 문제로 고민할 수 있다.
69년 직접 눈으로 확인 하고 본 것만 믿어라.
81년 넓은 마음으로 포용, 감정을 잘 다스려야 한다.
93년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
05년 불필요한 오해 생기지 않도록 언행조심!
● 개
46년 건강이 좋은 날, 외부 활동을 많이 해도 좋다.
58년 행운이 오고 있다. 화이팅!!
70년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
82년 자기 주장을 내려놓을 것, 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
94년 운수 좋은 날, 좋은 소식 들려온다.
06년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회.
● 돼지
47년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
59년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단.
71년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각 할 것.
83년 많은 사람에게 듣고, 좀 더 멀리 보고 마음을 열어라.
95년 과음과 과식은 절대금물.
07년 오래된 친구로부터 좋은 소식이 있는 날.
