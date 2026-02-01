[단독]與 ‘조국당 합당 문건’ 갈등 폭발… 반청 “당장 공개하라”

이언주 등 “대표 책임” 긴급의총 요구
정청래 “보고 못 받아… 유출자 조사”
문건엔 ‘조국당과 통합 강령’ 내용도
조국혁신당과의 합당 실행 계획을 담은 더불어민주당 대외비 문건이 본보 보도로 알려지면서 합당을 둘러싼 갈등이 폭발하고 있다. 반청(반정청래) 진영에서는 “문건대로면 합당 밀약을 한 것”이라며 긴급 의원총회 소집을 요구했고 친청(친정청래) 진영에선 “논의되지도 않고 실행되지도 않았던 문건”이라고 해명했지만 논란은 수그러들지 않고 있다.
이언주 황명선 강득구 최고위원은 6일 긴급 기자회견을 열고 “문건대로라면 합당 밀약을 한 것이고 그 책임은 전적으로 (정청래) 대표에게 있다”며 “지금 당장 문건을 공개하라”고 촉구했다. 이어 “합당 논의를 지금 당장 멈춰야 한다”고 주장했다. 한준호 의원도 “이 사안을 더 이상 한 정치 지도자의 결심에만 의존할 수 없다”며 긴급 의원총회 개최를 요구했다.
앞서 정청래 대표는 이날 최고위에서 “여러 오해를 살 수 있는 내용인데 최고위원 누구도 알거나 보고받지 못한 내용”이라며 “사무총장이 누가 유출했는지 엄정하게 조사하고, 책임을 물어야 한다”고 밝혔다. 조승래 사무총장도 기자들과 만나 “(문건에서) 합당 주요 쟁점으로 당명과 지도체제, 당헌·당규를 어떻게 할지 등을 논의하게 돼 있다”며 “이 논의 가지고 밀약설이라고 하는 것은 잘못됐다”고 반박했다.
이런 가운데 동아일보가 입수한 문건에는 민주당이 통합 강령 채택을 검토한 정황도 담겼다. 조국혁신당과의 주요 협상 쟁점 중 하나로 “양당의 정강·정책 비교 분석 및 통합 강령 채택”을 꼽은 것. 조국혁신당이 주거·교육·보육 등을 시민의 당연한 권리로 보는 사회권 개념을 강조하는 만큼 통합 강령 등이 합당 논의 과정에서 뇌관이 될 수 있다는 관측이 나온다.
댓글 0