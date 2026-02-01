반청 “문건은 밀약 증거, ‘답정너’ 합당”… 정청래 “신문 보고 알아”

[與 ‘합당 대외비 문건’ 후폭풍] 與 ‘조국당 합당 문건’ 갈등 폭발
반청 “토론 등 모든 절차 요식행위… 조국당 공천 안배까지 얘기 들려”
정청래 “보고 받지 못한 내용들”… 10일 합당 의견 수렴 의총 열기로
“신문을 보고 알았다.”(더불어민주당 정청래 대표)
“이미 결론을 정해 놓은 것.”(이언주 최고위원)
조국혁신당과의 ‘5주 내 합당’ 시간표를 짠 민주당 문건이 보도되자 지도부 내에선 이같이 엇갈린 반응이 나왔다. 친청(친정청래)계에선 “정식 회의에 보고되지 않은 실무자 작성 문건이 유출된 것”이라며 밀약설을 일축한 반면 반청(반정청래)계에서 “문건은 밀약의 증거”라며 합당 중단을 촉구하면서 갈등이 최고조에 달하고 있다.
● 鄭 “보고 못 받아” vs 반청 “‘답정너’ 합당”
당 지도부는 이날 공개석상에서 친청과 반청으로 나뉘어 정면충돌했다. 정 대표는 최고위원회의에서 “저도 신문을 보고 알았고 최고위원 어느 누구도 이런 내용에 대해서 알거나 보고받지 못한 내용들”이라고 말했다. 민주당 사무처가 지난달 27일경 작성한 ‘합당 문건’에 대해 몰랐다는 것.
반청 성향인 황명선 최고위원은 “이번 합당 제안이 처음부터 결론을 정해놓은 ‘답정너’ 합당이었다는 정황”이라고 날을 세웠다. ‘27일 또는 다음 달 3일 합당 신고’를 전제로 6일까지 사전협상을 하고 5월 8일 공천 절차를 마치는 합당 로드맵이 담긴 문건을 미리 작성한 것에 대해 “토론 등 모든 절차는 요식행위”라고 했다. 또 문건에 통합지도부 내 조국혁신당 측 지명직 최고위원 배분 비율과 탈당 및 징계 경력자의 복권 방안이 담긴 것을 거론하며 “밀실에서나 가능한 합의 내용”이라고 주장했다. 강득구 최고위원도 “조국혁신당에 특정 광역단체장 공천 안배까지 했다는 이야기가 들린다. 이 과정과 협의 조건까지 다 밝혀야 한다”며 “문건이 사실이라면 합당 밀약을 한 것”이라고 지적했다.
당내에선 “선 합당 결론, 후 의견 수렴. 당원 주권에 대한 명백한 기만”(이건태 의원), “알맹이 없는 합당 제안을 철회하라”(윤준병 의원), “(정 대표가) 보고받았을 거라 확신한다. 지금은 결단할 때”(박홍근 의원), “실망을 넘어 신뢰의 균열로 다가오고 있다”(한준호 의원) 등 합당 추진 중단을 요구하는 목소리가 커지고 있다.
이에 대해 친청 성향인 이성윤 최고위원은 “집안싸움은 담장 밖으로 내지 말라는 말이 있다”며 “따로 목소리만 높이며 당이 분열하는 것처럼 보이게 하는 것은 오히려 당을 멈춰 세우고 흔드는 일”이라고 맞받았다.
● 3선 모임 “당이 블랙홀 빠져, 빨리 끝내라”
정 대표는 이날 3선 간담회에서 “당 대표로서 합당을 제안한 것이지 합당을 선언한 건 아니다. 그런 권한은 제게 없다”고 말했다. 이에 3선 의원 대표인 소병훈 의원은 “당이 마치 블랙홀에 빠지는 것처럼 모든 일들이 합당 얘기에 빠져들고 있다”며 “호미로 막을 걸 가래로 막을 수 없는 사태도 걱정하지 않을 수 없다”고 했다. 소 의원은 간담회 직후에도 “거의 전부가 하루라도 빨리 이 상황을 끝내라(고 했다)”며 “갈등의 골이 가면 갈수록 깊어지고 예기치 않게 본질과 관련 없는 문제가 툭툭 튀어나오고 있다”고 전했다. 정 대표는 8일에는 최고위원들과 장시간 토론하는 ‘마라톤 간담회’를 갖고 10일 의원총회를 열기로 했다.
조국혁신당은 해당 문건에 대해 “조국 대표를 비롯해 누구에게도 저와 같은 내용에 대한 통지나 협의가 전혀 없었다”고 밝혔다. 신장식 최고위원은 “누군가 밀약설 음모론의 불쏘시개로 문건을 사용하려는 것”이라며 “민주당이 설 전에 내부를 정리해서 공식적 제안을 다시 해야 한다”고 주장했다.
