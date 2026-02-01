[오늘의 운세/2월 7일]

● 쥐 48년 사방에서 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다. 60년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다. 72년 많이 할수록 유리, 일도 많지만 보람도 크다. 84년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯. 96년 가급적 대화로 풀어가는 것이 좋다. 08년 불만 갖지 말고, 즐기면서 할 것.
● 소 37년 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다. 49년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세. 61년 능력을 인정받는 날, 발표할 수 있으면 소신껏 발표할 것. 73년 가급적 대중교통 이용할 것. 85년 초심을 잃지 말고 정진할 것. 97년 일이 풀어지는 날, 소신껏 활동할 것.
● 범 38년 상대방을 이해 해주는 것이 먼저. 50년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복. 62년 좋은 소식이 기다리고 있다. 74년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것. 86년 힘들게 한 일이 풀리는 날, 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다. 98년 말과 행동 주의, 오해를 부를 수 있다.
● 토끼 39년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것. 51년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다. 63년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것. 75년 표정관리가 중요한 날, 하기 싫은 일이 생겨도 웃을 것. 87년 가끔은 일상에서 벗어나 보아라. 99년 자기의 주장보다 넓은 마음으로 포용할 것.
● 용 40년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것. 52년 운수 좋은 날, 모든 일이 잘 풀려 나간다. 64년 운전할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를. 76년 베풀 때 베풀어라, 작은 것에 인색하지 말 것. 88년 불필요한 오해 생길 수 있으니 언행조심! 00년 무리하게 서두르지 말고, 천천히 진행할 것.
● 뱀 41년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것. 53년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회. 65년 승자의 아량과 여유가 필요. 77년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것. 89년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 체크할 것. 01년 자기의 의사를 분명하게 전달할 것.
● 말 42년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것. 54년 처음은 힘들어도 마무리는 잘된다. 66년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것. 78년 천천히 여유있게 기대가 크면 실망도 크다. 90년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것. 02년 작은 실수가 큰 문제를 야기한다. 세밀하게 행동할 것.
● 양 43년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것. 55년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다. 67년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다. 79년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것. 91년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다. 03년 가까운 친구로부터 큰 도움이 있는 날.
● 원숭이 44년 새로운 희망이 보이고 분위기도 좋아진다. 56년 도모하는 일에 새로운 계기가 생긴다. 68년 독단보다는 서로 의논하여 결정. 80년 자신의 위치에서 본분을 다할 것. 92년 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다. 04년 일찍 귀가해서 가족과 시간을 보낼 것.
● 닭 45년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요. 57년 자존심 버려라. 백지장도 맞들면 낫다. 69년 상대방의 입장에서도 생각해 볼 것. 81년 도와주려면 확실하게 도와주어라. 93년 작은 일에도 감사하는 마음 갖기. 05년 감사하는 마음으로 적극적으로 행할 것. ● 개 46년 내 마음을 먼저 열어야 한다. 58년 겉치레보다는 마음 편한 것을 선택. 70년 들어오는 것도 있지만 나가는 것도 만만치 않다. 82년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다. 94년 가급적 친절 모드로 일관할 것. 06년 할 수 있을 때 열심히 노력할 것.
● 돼지 47년 명예가 따르고 만인에게 축복 받는 기상. 59년 실속 없는 일로 바쁠 수 있다. 71년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각. 83년 윗사람이나 경험자의 말을 존중. 95년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것. 07년 자기주장을 내리고, 남의 의견에 치중할 것.
댓글 0