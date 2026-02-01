본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
‘제주 살던’ 남방큰돌고래… 강릉 동해안서 처음 발견
동아일보
입력
2026-02-12 04:30
2026년 2월 12일 04시 30분
윤명진 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260212/133349153/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
한국 동해안에서 처음으로 남방큰돌고래(사진)가 발견됐다.
국립수산과학원 고래연구소는 강릉항 인근 해역 현장 조사 결과 어린 남방큰돌고래를 공식 확인했다고 11일 밝혔다. 본래 서식지인 제주 연안 외 해역에서 발견된 건 이번이 처음이다.
고래연구소에 따르면 이 돌고래는 선박을 따라다니거나 사람과 교감하는 듯한 행동을 보였는데, 선박 충돌 등 사고가 날 수 있어 주의가 요구된다. 고래연구소 측은 “돌고래에게 접근하거나 소리치는 행위는 야생성과 생존율을 낮춘다”며 “먹이를 주는 행위도 절대 금지해야 한다”고 당부했다.
#남방큰돌고래
#한국 동해안
#강릉항
#국립수산과학원
#고래연구소
#먹이 주기 금지
윤명진 기자 mjlight@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[김순덕 칼럼]이재명 대통령은 격노하지 않았다
2
‘李대통령 지지’ 이원종도 떨어졌다…콘진원장 후보 5명 전원탈락
3
[사설]손바닥 뒤집듯 하는 張, 자기 中心이라는 게 있나
4
강북구 모텔서 20대男 잇단 사망… 20대女 긴급체포
5
위헌 논란에도… 與, ‘재판소원-대법관 증원-법왜곡죄’ 묶어 강공
6
“푸껫서 고가 수영복 훔친 韓여성” CCTV에 딱 걸렸다
7
“한방만 더” 주사 삼촌에 손 싹싹…‘좀비 담배’ 약물이었다
8
합당보다 어려운 선거연대? 조국 출마지역-공천배분 ‘화약고’
9
“쿠팡 유출자, 성인용품 주문 3000명 선별해 협박”
10
K조선, 외국인 숙련공 끊길 위기… “인건비 뛰면 中과 경쟁 못해”
1
정동영 “무모한 무인기 침투, 北에 깊은 유감”… 北 반발 한미 특수전훈련, 美 공개-韓은 침묵
2
김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]
3
[단독]국방부 “주택공급 위해 국방硏 이전 반대…정부 일방발표”
4
조국 “與 연대 제안 동의…지방선거 연대 맞다면 방법 정해야”
5
李대통령 내일 정청래·장동혁 초청 오찬…“의제 제한없다”
6
배현진 “나를 징계해 서울시당 공천심사 중단시킬까 우려”
7
위기 맞은 정청래, 반사이익 김민석, 출마로 기우는 조국
8
‘보완수사권 폐지’도 물러선 정청래…“당 입장 있지만 정부입법”
9
[사설]내년 의대 490명 늘어… 증원은 의료개혁의 시작일 뿐
10
안희정 출소 4년만에 공식행사 등장…여성단체 “분노”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[김순덕 칼럼]이재명 대통령은 격노하지 않았다
2
‘李대통령 지지’ 이원종도 떨어졌다…콘진원장 후보 5명 전원탈락
3
[사설]손바닥 뒤집듯 하는 張, 자기 中心이라는 게 있나
4
강북구 모텔서 20대男 잇단 사망… 20대女 긴급체포
5
위헌 논란에도… 與, ‘재판소원-대법관 증원-법왜곡죄’ 묶어 강공
6
“푸껫서 고가 수영복 훔친 韓여성” CCTV에 딱 걸렸다
7
“한방만 더” 주사 삼촌에 손 싹싹…‘좀비 담배’ 약물이었다
8
합당보다 어려운 선거연대? 조국 출마지역-공천배분 ‘화약고’
9
“쿠팡 유출자, 성인용품 주문 3000명 선별해 협박”
10
K조선, 외국인 숙련공 끊길 위기… “인건비 뛰면 中과 경쟁 못해”
1
정동영 “무모한 무인기 침투, 北에 깊은 유감”… 北 반발 한미 특수전훈련, 美 공개-韓은 침묵
2
김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]
3
[단독]국방부 “주택공급 위해 국방硏 이전 반대…정부 일방발표”
4
조국 “與 연대 제안 동의…지방선거 연대 맞다면 방법 정해야”
5
李대통령 내일 정청래·장동혁 초청 오찬…“의제 제한없다”
6
배현진 “나를 징계해 서울시당 공천심사 중단시킬까 우려”
7
위기 맞은 정청래, 반사이익 김민석, 출마로 기우는 조국
8
‘보완수사권 폐지’도 물러선 정청래…“당 입장 있지만 정부입법”
9
[사설]내년 의대 490명 늘어… 증원은 의료개혁의 시작일 뿐
10
안희정 출소 4년만에 공식행사 등장…여성단체 “분노”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
‘비관세’로 튄 관세 불똥… 여한구-USTR 부대표 90분 면담
화장지 1800롤이 2만 원대? 쿠팡 수량 오기입에 ‘구매 대란’
하루 커피 두세잔, 치매 위험 18% 감소…디카페인은 소용없어[노화설계]
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0