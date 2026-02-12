[속보]장동혁, 오늘 靑오찬 전격 불참…‘법사위 단독처리’ 등 항의

회동 1시간 앞두고 전격 취소
국민의힘 장동혁 대표가 12일 예정된 이재명 대통령과의 오찬 회동에 불참하기로 결정했다. 회동을 1시간여 앞둔 시점에서다. 그는 불참 결정 직전 “(이번 회동이) 부부 싸움하고 둘이 화해하겠다고 옆집 아저씨 불러놓는 꼴이라는 것을 충분히 알고 있었다”며 불쾌한 심경을 감추지 않았다.
“어제 갑자기 연락 받았지만 초청 응해
그런데 법사위서 재판소원제 등 강행
오늘 악수 사진으로 모두 덮으려할 것”
국민의힘 박준태 당대표 비서실장은 이날 국회에서 취재진과 만나 “장 대표는 오늘 이 대통령과의 오찬 회동에 불참하기로 결정했다”며 이같이 밝혔다. 그는 “이 사안을 조금 전 홍익표 대통령실정무수석비서관에게 전달한 상황”이라며 “구체적인 내용은 대표가 직접 입장을 밝힐 것”이라고 말했다.
앞서 장 대표는 오전 최고위원회 회의에서 “사실 오늘 오찬 회동은 어제 대구 그리고 전남 나주 현장 행보 중 급작스럽게 연락을 받은 것”이라며 불참 의사를 고심 중이라는 사실을 알렸다. 이 대통령은 이날 더불어민주당 정청래 대표와 장 대표를 청와대로 초청해 오찬을 함께할 예정이었다.
장 대표는 회동을 승낙한 사실은 인정했다. 그는 “혹시 대통령을 만나는 기회가 있다면 요즘 너무 살기 힘들다는 말을 꼭 전해달라는 시민들의 말이 무겁게 남아 있어서 오찬 회동에서 그런 목소리를 전해야겠다는 마음으로 회동에 응했다”고 말했다.
다만 전날 민주당 주도로 일명 재판소원제 도입법과 대법관 증원법이 국회 법제사법위원회 문턱을 넘어선 것과 민주당의 국민의힘을 향한 ‘내란 정당’ 공세 등을 문제 삼아 회동 취소를 고민하고 있다고 밝혔다.
그는 “법사위에서 대한민국 사법시스템을 완전히 무너뜨리는 일이 또 한 번 벌어졌고, 이 대통령의 공소취소를 위해 서명운동까지 벌이겠다고 80명이 넘는 여당 의원들이 손을 들고 나섰다”고 지적했다. 이어 “행안위에서는 행정통합 관련 특별법이 일방적으로 통과됐고 오늘 또 그 논의를 이어간다고 한다”고 덧붙였다.
장 대표는 “처음 여당 대표와 회동했을 때 이 대통령은 여당 대표에게 더 많이 가진 쪽에서 양보해야 협치가 된다고 얘기했는데, 그 다음날 여당 대표는 교섭단체대표연설에서 내란 정당 해산을 십수 차례 입에 올렸다”고 비판했다. 또 이 대통령이 신년 기자회견에서 ‘내란전담재판부가 왜 위헌이냐’는 발언을 직접 했다고도 문제 삼았다.
그는 “어제 오찬 회동을 수락한 이후 벌어진 많은 일들을 간밤에 또 고민하고 고민해봤다”며 “얼마 전에는 각 당의 대표를 불러서 또 오찬을 했는데 그 전날 종합특검법을 상정했는데 늘 이런 식”이라며 “어제 오찬 회동을 제안해놓고 간밤에 대한민국 사법시스템 무너뜨리는 법안들을 유유히, 아무렇지도 않게 통과시켰다”고도 꼬집었다.
장 대표는 “오늘 가면 여야 협치를 위해 무슨 반찬 내놨고 쌀에 무슨 잡곡 섞었고 그런 것들로 오늘 뉴스를 다 덮으려 할 것이고 여야 대표와 대통령이 악수하는 사진으로 그 모든 것을 덮으려 할 것”이라고 주장하기도 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0