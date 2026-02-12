日홋카이도 해수욕장서 모래 파묻힌 한국인 시신 발견

일본 홋카이도 오타루시의 한 해수욕장에서 40대 한국인 남성 시신이 발견됐다.
11일 홋카이도신문 등에 따르면 지난 5일 오후 1시 30분경 오타루시 제니바코 해수욕장 ‘오타루 드림 비치’에서 남성의 시신이 발견됐다. 현지 경찰은 신원 파악 결과, 한국 국적의 김모 씨(43)로 확인됐다고 10일 밝혔다.
앞서 해변을 산책하던 한 남성이 “모래사장에서 사람의 뼈 같은 게 보인다”고 경찰에 신고했다.
현장에 출동한 경찰은 신체 대부분이 모래에 파묻힌 시신을 확인했다. 손과 뼈 일부만 모래 밖으로 드러나 있던 것으로 알려졌다.
김 씨는 당시 파란색 점퍼와 검은색 바지를 입은 채 갈색 부츠와 크로스백을 착용한 상태였다. 신분증이 가방 안에 들어있었다.
경찰은 김 씨가 발견 시점으로부터 약 10일에서 2주 전에 사망한 것으로 추정하고 있다. 시신에서 눈에 띄는 외상이 없어 사망 원인은 아직 파악되지 않았다. 현지 경찰은 여러 가능성을 열어두고 김 씨의 마지막 행적과 주변 인물 등을 조사 중이다.
외교부는 관련해 “현지 우리 공관은 인지 직후 현지 당국과 긴밀히 소통하면서 유가족에 대한 연락 등 필요한 영사조력을 제공하고 있다”고 11일 밝혔다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
