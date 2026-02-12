박정민 ‘휴민트’ 1위 출발…‘왕과 사는 남자’ 만만찮네

‘휴민트’ 11일 11만6747명 봐 정상 올라
‘왕과 사는 남자’ 8만6924명 2위 내려와
예매관객 차이 없어 주말 치열한 경쟁
배우 박정민과 조인성이 주연한 영화 ‘휴민트’가 공개 첫 날 박스오피스 1위로 출발했다. 같은 날 공개된 최우식 주연 ‘넘버원’은 3위로 시작했다.
‘휴민트’는 11일 11만6747명(영화진흥위원회 기준)이 봐 ‘왕과 사는 남자’(8만6924명)를 제치고 박스오피스 정상에 올랐다. ‘휴민트’와 ‘왕과 사는 남자’는 앞으로 치열한 선두 경쟁을 벌일 거로 예상된다. 12일 오전 7시30분 현재 예매 순위를 보면 ‘휴민트’는 예매 관객수 약 18만8000명으로 1위, ‘왕과 사는 남자’는 17만3500명으로 2위를 달리고 있다.
‘휴민트’는 국정원 요원 ‘조과장’이 러시아 블라디보스토크에서 일어나고 있는 북한여성 납치사건을 파헤치면서 벌어지는 이야기를 그린다. 조과장은 이 사건에 블라디보스토크 영사 ‘황치성’이 관련 있는 거로 보고 북한식당 종업원 ‘채선화’를 휴민트로 포섭한다. 그런데 정체불명의 남성 한 명이 황치성과 채선화 앞에 나타나 이들의 일상을 흔들게 되고, 조과장은 그가 북한 보위성 간부 ‘박건’이라는 걸 알게 된다.
조인성이 조과장을, 박해준이 황치성을, 신세경이 채선화를, 박정민이 박건을 연기했다. 연출은 ‘부당거래’ ‘베테랑’ ‘모가디슈’ ‘밀수’ 등을 만든 류승완 감독이 했다.
‘넘버원’은 같은 날 1만7232명이 봐 3위였다. ‘넘버원’은 일단 ‘휴민트’와 ‘왕과 사는 남자’를 넘어서기 쉽지 않을 거로 전망된다. 같은 시점 기준 ‘넘버원’ 예매량은 약 4만4800명이다.
이 작품은 고등학생 ‘하민’이 어느 날 눈 앞에 정체불명의 숫자를 보게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. 하민은 그 숫자가 엄마가 해준 밥을 먹을 때마다 하나 씩 줄어들고 0이 되면 엄마가 죽는다는 걸 알게 된 뒤 엄마를 지키기 위해 집밥을 먹지 않기로 한다. 일본 우와노 소라 작가가 2018년 내놓은 소설 ‘당신이 어머니의 집밥을 먹을 수 있는 횟수는 앞으로 328번 남았습니다’가 원작이다. 최우식이 하민을 연기했고, 장혜진·공승연 등이 출연했다. 연출은 ‘거인’ ‘여교사’ 등을 만든 김태용 감독이 했다.
댓글 0