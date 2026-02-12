평택 아파트 공동현관 앞 주차 빌런…“소방도로에 상습 주차”

평택의 한 아파트 공동현관 앞 소방도로에 차량을 상습적으로 주차를 하는 검정 승합차 때문에 불편을 겪고 있다는 사연이 전해져 공분을 사고 있다.
자신을 이 아파트 주민이라고 밝힌 글 작성자 A씨는 10일 온라인 커뮤니티에 “집 앞 마당이 시원하게 뚫려 있고 시야가 확 트인 게 좋았는데, 어느 날 소방도로에 검정 승합차 한 대가 주차를 하기 시작했다”고 운을 뗐다. 그가 첨부한 사진을 보면 아파트 공동현관 바로 앞에 검정 승합차가 주차된 모습이 보인다.
A 씨는 “관리사무소에서 현수막도 붙이고 개별적으로 얘기도 한 것 같은데 막무가내”라며 “손주도 있고 장성한 자식도 있는 것 같던데 나이도 지긋한 양반이 차를 항상 공동현관 앞에 주차한다. 시청에 물어보니 여긴 구축이라 소방법 적용을 안 받는다고 한다”고 토로했다.
그러면서 “결국 저 차량 한 대가 꽤 장기간 주민들의 탁 트인 시선을 가로막고, 소방도로를 차지하고 아이들이 뛰어놀 공간을 잡아먹더니 요즘엔 깨진 유리창의 법칙인지 동 앞 공간이 주차 차량들로 난장판이 됐다”고 덧붙였다.
A 씨는 해당 승합차 차주가 주차 금지 현수막 앞에 주차하고 아들, 손주와 집으로 들어가는 뒷모습을 목격했다며 “정말 뻔뻔스럽고 어쩜 그리 염치도 좋은지, 누군 거기 편한 거 몰라 차 안 몰고 들어오느냐”고 비판했다.
사연을 접한 누리꾼들은 “구축이어도 소방 구역 주차는 무조건 단속했으면”, “한 대라도 저 위치에 주차를 허용을 해주면 다른 주민들도 따라한다”, “경고장이라도 붙여서 대응해야 한다” 등의 반응을 보였다.
