‘말’에서 ‘영상’으로… 美-中 경쟁 ‘이미지 AI’로 확전

中 틱톡 모회사가 만든 ‘시댄스2.0’
2분짜리 SF영화 7만원으로 제작
알리바바도 가성비 이미지 AI 출시
시장 선점 美 구글-오픈AI에 도전장
미국과 중국 간 치열한 인공지능(AI) 개발 전쟁이 이미지 AI까지 확전됐다. 지금까지는 구글의 ‘나노바나나’, 오픈AI의 ‘소라’가 이미지 AI 시장을 꽉 잡고 있었지만 최근 중국 빅테크들의 이미지 AI가 퀀텀점프에 성공하며 빠르게 이들을 추격하고 있다. 챗GPT, 딥시크와 같은 거대언어모델(LLM), 즉 ‘말’에 집중하던 미중 AI 개발 경쟁이 이제 이미지 전쟁으로 확전되는 양상이다. ● 中 딥시크 이어 ‘시댄스’ 쇼크 오나
11일 정보기술(IT) 업계에 따르면 최근 중국의 숏폼 플랫폼인 ‘틱톡’ 모회사 바이트댄스가 발표한 영상 AI ‘시댄스 2.0’이 호평을 이끌어내며 전문가들을 놀라게 했다. 중국의 경제 전문지 상하이증권보는 중국의 그래픽 감독 야오치가 최근 시댄스 2.0을 활용해 2분짜리 SF 단편영화 ‘귀도’를 330.6위안(약 7만 원)에 제작했다고 보고하기도 했다. 또 “기존에 1주일 이상 소요됐던 작업이 3일 이내로 단축될 것”이라고 전했다.
시댄스 2.0이 놀라운 것은 글과 이미지, 영상, 오디오까지 한 번에 생성하는 멀티모달 기능을 갖추고 있어서다. 특히 AI가 참고할 수 있는 이미지나 영상, 오디오 등을 입력할 수 있어 다른 영상 AI에 비해 사용자의 의도가 잘 반영된다는 점이 특징이다. 실제 야오치 감독도 영화 제작 시 직접 찍은 영상 음향 파일을 참고 파일로 제공했다고 알려졌다.
중국 카이위안증권은 최근 발표한 보고서에서 “사용자에게 ‘감독’ 수준의 정밀한 콘텐츠 제어 권한을 제공한다”며 “AI 만화 및 단편 드라마 분야에서 광범위하게 도입될 것”이라고 전망했다. 지난해 ‘딥시크 모멘트’에 이어 기존 영화·영상 산업을 뒤흔들 ‘시댄스 모멘트’가 찾아왔다는 평가 속에 중국계 미디어 그룹들의 주가가 일제히 상승하기도 했다.
● 가성비 내세워 3조 원대 영상 AI 시장 선점 나서
이미 오픈AI, 구글 등 미국 빅테크에서 높은 수준의 영상 및 이미지 AI를 출시한 바 있지만, 중국 기업들은 ‘가성비’ ‘효율화’를 강조하며 사용자의 접근성을 높이는 데 주력하고 있다. 글로벌 AI 영상 생성 시장이 폭발적으로 성장하자 이 시장을 선점하기 위한 가격 경쟁에 뛰어든 셈이다. 글로벌 시장조사업체 마켓닷어스는 세계 AI 영상 생성 시장 규모가 2023년 4억9200만 달러(약 7151억 원)에서 2032년 21억7200만 달러(약 3조1568억 원)로 폭발적으로 성장할 것이라고 전망했다.
바이트댄스는 앞서 공개한 이미지 생성 AI 시드림 5.0을 소개하는 글에서 “나노바나나 프로와 비슷한 성능이지만 훨씬 저렴하다”고 밝혔다. 아직 정식 출시 전이기 때문에 정확한 구독료를 밝히진 않았지만, 업계에서 예상하는 시드림 5.0의 월 구독료는 8∼12달러(약 1만1600∼1만7400원) 수준이다. 구글의 나노바나나 프로, 오픈AI의 달리-3를 사용할 수 있는 프리미엄 월 구독료보다 저렴하다.
10일 새로운 이미지 AI ‘큐원-이미지 2.0’을 출시한 알리바바도 유사한 전략을 택했다. 알리바바는 큐원-이미지 2.0이 이미지를 더 빠르게 생성하기 위해 경량화된 구조를 채택했다고 밝혔다. 알리바바의 경우 AI 큐원 시리즈를 기업용으로 판매하고 있어 사용하는 만큼 비용을 내는 구조인데, AI 모델이 경량화됐다는 것은 이미지를 만들어내는 데 사용되는 컴퓨터 자원이 줄어든다는 의미로 그만큼 적은 비용을 낼 수 있다.
임수종 한국전자통신연구원(ETRI) 책임연구원은 “중국은 후발 주자로서 생태계를 빠르게 장악할 수 있는 전략을 취한 것”이라며 “앞서 나가는 기술을 개발하는 건 미국의 빅테크일 수 있지만, 결국 창작자들이 이용하는 것은 중국의 AI가 될 수도 있다”고 했다.
댓글 0