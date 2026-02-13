[오늘의 운세/2월 13일]

● 쥐
48년 고민거리 해결되고 금전 운 좋아진다.
60년 좀 더 느긋한 마음으로 여유를 가질 것.
72년 실리도 중요하지만 명분을 지켜라.
84년 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
96년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동.
08년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
● 소
37년 한 번 더 생각해 보고 결정.
49년 원칙대로 하다보면 행운이 따른다.
61년 여러 사람의 이야기 들어보고 판단.
73년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
85년 하면 된다는 자신감과 긍정적 마인드 필요.
97년 자신감은 좋으나, 자만하지 말고 겸손할 것.
● 범
38년 모으는 것도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다.
50년 잠시 머리 식히는 차 한 잔의 여유 필요.
62년 행운이 오고 재물 운 급상승!!
74년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
86년 막혔던 일이 술술 풀려나간다.
98년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것.
● 토끼
39년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다.
51년 오늘은 마음을 비우고 편안하게 쉬어 볼 것.
63년 과욕만 하지 않으면 일이 순조롭게 풀린다.
75년 유쾌하고 즐거운 일이 생길 듯.
87년 때로는 혼자만의 시간도 필요하다.
99년 마음에 들면 적극적으로 과감하게 시도할 것.
● 용
40년 넓은 마음으로 실수를 지적보다 칭찬을 해 줄 것.
52년 말 한마디에 천 냥 빚 갚을 수 있다.
64년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
76년 이미 결정 난 일에 불평하지 말 것.
88년 능력 이상으로 평가받는 날, 활동하면 덕이 된다.
00년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로 만사가 형통이다.
● 뱀
41년 소일거리 만들거나 사람들과 만남 갖기.
53년 감정이 풍부한 날이다. 냉정하게 처신할 것.
65년 지나간 일에 너무 집착하지 말 것.
77년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
89년 현재의 어려움이 곧 전화위복이 된다.
01년 그간의 노력이 빛을 보기 시작한다.
● 말
42년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
54년 직감이나 예상이 맞아떨어진다.
66년 행운이 오고 있으니 느긋하게 기다려라.
78년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
90년 편견이나 고정관념에서 벗어나기.
02년 참으면 오히려 전화위복의 기회가 된다.
● 양
43년 겉치레보다는 마음 편안한 것이 좋다.
55년 소일거리 만들거나 가벼운 산책하기.
67년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 유지.
79년 자녀들 일로 생각이 많아질 수 있다.
91년 마음 터놓고 대화를 해볼 것.
03년 주변의 조언에 귀를 기울이면 막혔던 문제의 실마리가 풀린다.
● 원숭이
44년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
56년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단.
68년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각할 것.
80년 가족 간의 화합이 가장 우선이다.
92년 과음과식은 절대금물.
04년 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것.
● 닭
45년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
57년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
69년 금전이나 사람 문제로 고민할 수 있다.
81년 직접 눈으로 확인하고 본 것만 믿어라.
93년 분위기 파악 정확히 할 것.
05년 좋은 변화가 생기거나 희망이 생길 수 있다.
● 개
46년 기분 좋아지고 활력 넘치는 하루.
58년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
70년 힘을 합쳐라. 백지장도 맞들면 낫다.
82년 기다리던 소식 접하거나 주변 상황 좋아진다.
94년 초심을 잃지 말고 정진할 것.
06년 고지가 눈앞, 조금만 더 힘내라.
● 돼지
47년 모든 것은 세월이 약이다.
59년 도와줄 때는 확실하게 도와줄 것.
71년 작은 일에 연연하지 말고 목적에 충실할 것.
83년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다.
95년 서로 조금씩 양보하면 쉽게 풀린다.
07년 급할수록 체한다. 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
