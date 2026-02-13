“보드 그만두려 했다” 18세 최가온의 금빛 역전 드라마[청계천 옆 사진관]

최가온이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 우승을 차지하며 한국의 첫 금메달 소식을 전했다. 설상 종목 최초의 금메달이었다.
최가온은 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 88.00점의 클로이 김(미국)을 제치고 우승을 차지했다. AP 통신은 “클로이 김이 영감을 주었던 10대 소녀에게 올림픽 타이틀을 넘겼다”고 전했다.
최가온의 금메달은 쉽게 다가오지 않았다. 1차 시기 두 번째 점프를 시도하다가 크게 넘어지며 10점대에 그쳤다. 슬로프 턱에 보드가 걸려 넘어져 한동안 일어서지 못해 의료진이 출동하는 아찔한 상황이 연출됐다. 2차 시기마저 연거푸 넘어지며 메달권에서 멀어지는 것처럼 보였다.
하지만 최가온은 마지막 3차 시기에서 승부수를 던졌다. 더 이상 물러설 곳이 없는 상황에서 그는 과감하게 ‘스위치 백사이드’ 기술을 시도했다. 눈이 내리는 코스 컨디션 등을 고려해 1080도 고난도 기술 대신 900도와 720도 회전 등을 차분하게 구사하며 안전하게 착지했다. 최종 결과 90.25점의 고득점을 따내며 대역전 드라마를 쓰는 데 성공했다.
최가온은 올림픽 3연패를 노리던 클로이 김(미국·88.00점)과 오노 미츠키(일본·85.00)를 제치고 시상대 맨 꼭대기에 섰다. 그는 “2년 전 척추 골절로 1년 정도 쉬었다”며“보드를 그만두고 싶다는 생각도 들었다”고 말할 정도로 힘든 시간을 보냈다. 18살 소녀는 포디움의 가장 높은 곳에서 그토록 간절하게 원했던 꿈을 이뤘다.
김재명 기자 base@donga.com
