‘인중축소술’ 이지혜, 영국 콘셉트 변신 “다른 삶 사는 것 같아”

방송인 이지혜가 유튜브 콘텐츠 촬영을 통해 영국 스타일 메이크업으로 변신한 모습을 공개했다. 그는 최근 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’ 영상에서 유튜버 ‘명예영국인’을 만나 새로운 콘셉트 스타일링을 선보이며 색다른 이미지를 보여줬다.
12일 공개된 영상에서 이지혜는 “오늘 대형 유튜버를 섭외했다”며 “오늘 콘셉트가 영국 느낌 스타일”이라고 설명했다. 이어 “김금순 배우 이후로 숍에서 화장을 맞추는 것이 오랜만이라 힘을 줬다”고 말하며 기대감을 드러냈다.
메이크업을 마친 뒤 그는 거울을 보며 “솔직히 너무 좋다. 다른 삶을 사는 느낌”이라며 만족감을 표현했다. 또 “케이팝 데몬 헌터스 OST 작곡가 이재 같지 않냐”고 말해 웃음을 자아냈다. 이후 이지혜는 명예영국인을 만나 인사를 나누며 촬영을 이어갔다.
한편 이지혜는 최근 인중 축소 수술을 받았다고 밝히며 외모 변화와 관련한 근황을 공개해 화제를 모은 바 있다.
