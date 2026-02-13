지게차로 화물차 올려 정비하다…50대 차에 깔려 심정지

충북 단양군의 한 주택에서 50대가 차량을 정비하던 도중 화물차에 깔리는 사고가 발생했다.

13일 오후 3시15분경 충북 단양군 단성면의 한 주택 마당에서 A 씨(50대)가 자신의 1t 화물차에 깔렸다.

이 사고로 A 씨는 심정지 상태로 곧바로 병원으로 이송됐다.

당시 A 씨는 지게차를 이용해 화물차 뒤쪽을 든 상태에서 차 하부로 들어가 정비를 하던 중 사고를 당한 것으로 보인다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

김예슬 기자
