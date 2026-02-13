본문으로 바로가기
사회
지게차로 화물차 올려 정비하다…50대 차에 깔려 심정지
동아일보
업데이트
2026-02-13 19:23
2026년 2월 13일 19시 23분
입력
2026-02-13 18:00
2026년 2월 13일 18시 00분
김예슬 기자
충북 단양군의 한 주택에서 50대가 차량을 정비하던 도중 화물차에 깔리는 사고가 발생했다.
13일 오후 3시15분경 충북 단양군 단성면의 한 주택 마당에서 A 씨(50대)가 자신의 1t 화물차에 깔렸다.
이 사고로 A 씨는 심정지 상태로 곧바로 병원으로 이송됐다.
당시 A 씨는 지게차를 이용해 화물차 뒤쪽을 든 상태에서 차 하부로 들어가 정비를 하던 중 사고를 당한 것으로 보인다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
배현진 “장동혁, 공천권 강탈 교활한 선택…그 칼날 본인 겨눌것”
2
‘290억 매출’ 스타 공무원, 고향 홍보 촬영하다 말에서 떨어져 숨져
3
“잘 키울게요” 반려견 3마리 입양후 잡아먹은 70대
4
월 468만원 벌어도 기초연금? 정부, 지급체계 손본다
5
[단독]“여중생인 줄 몰랐다” 눈물 흘린 성매수범, 결국 법정구속
6
“미친 지도부 놔둘거냐”…美CIA, 중국군에 ‘변절’ 독려
7
檢, ‘李 변호사비 대납의혹’ 4년만에 불기소…사건 종결
8
“4억으로 68억 벌었다” 투자인증 공무원, 검증 시작되자 삭제
9
트럼프, 마두로 축출작전 항모 중동 급파…이란에 “한달” 통첩
10
“잠시 맡깁니다” 소방서 앞 커피 인증…시민들의 색다른 응원[e글e글]
1
송영길 2심서 전부 무죄…“민주당으로 복귀하겠다”
2
[사설]대통령 만나자더니 1시간 전 “못 간다”… 이런 野 대표 있었나
3
김여정 “정동영 무인기 유감표명, 비교적 상식적 행동”
4
김여정 “다행” 언급하자 정부 “소통 기대”…국힘 “자존심 지켜라”
5
中관광객이 경복궁 경비원 폭행…경찰 “출국금지 사안 아니다”
6
국힘, 친한계 배현진 ‘당원권 정지 1년’ 중징계
7
배현진 “장동혁, 공천권 강탈 교활한 선택…그 칼날 본인 겨눌것”
8
李대통령 지지율 63%…민주 44%, 국힘 22%
9
[단독]국힘 서울 당협위원장 20여명 “배현진 징계 반대” 장동혁 면담 요청
10
회동 먼저 제안한 張… 與 ‘사법개혁안’ 강행 빌미로 靑오찬 엎어
트렌드뉴스
