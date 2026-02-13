‘대통령 헬기’는 못 가도 치킨은 갔다…연평부대원들 “우와와와!!!”

이재명 대통령이 13일 해병대 연평부대에 격려 차원의 피자와 치킨을 선물했다.
이 대통령은 이날 X(엑스·옛 트위터)에 “오늘 백령도 해병대 연평부대를 방문해 해병대 준 4군 체제 승격을 축하하고 전방에서 고생하는 해병들을 위문하러 가기로 했는데 기상악화로 헬기가 뜰 수 없어 못 갔다”고 올렸다. 이어 “저는 못 가도 치킨은 간 모양”이라며 “자랑스런 대한민국 장병 여러분 건강하시고 새해 복 많이 받으라”고 했다.
공개된 영상에는 치킨과 피자를 먹는 장병들의 모습이 담겨 있다. 이들은 영상 편지를 통해 “대통령님, 감사히 잘 먹겠습니다” “아쉽지만 다음에 꼭 뵙고 싶습니다” “국민의 군대로서 임무수행하겠다” “사랑합니다” 등 화답했다.
해병대의 독립성을 강화하는 ‘준 4군 체제’ 개편은 지난 대선에서 이 대통령의 국방공약 중 하나다. 해병대를 현행과 같은 해군 소속으로 하되 해병대 사령관에게 육·해·공 참모총장에 준하는 수준의 독립성과 독자적인 작전통제권을 보장하는 것이다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0