롯데 선수들 대만 도박장서 딱 걸려…성추행 의혹엔 “오해”

대만 타이난에서 1차 스프링캠프를 진행 중인 프로야구 롯데 자이언츠 선수 중 일부가 불법 도박장에 출입한 사실이 드러났다. 구단 측은 문제의 선수들을 즉각 귀국시키기로 했다.
롯데 구단은 13일 오후 입장문을 내고 “나승엽, 고승민, 김동혁, 김세민 선수가 해당 국가에서 불법으로 분류돼 있는 장소에 방문한 것을 확인했다”고 밝혔다. 이어 “이유를 불문 한국야구위원회(KBO)와 구단 내규에 어긋나는 행위를 저지른 해당 선수 4명을 즉각 귀국 조치 시킬 예정”이라며 “KBO 클린베이스볼 센터에 즉각 신고하고 결과에 따라 구단도 이에 상응하는 조치를 내리겠다”고 했다.
앞서 이날 한 커뮤니티 게시판에는 전날 대만에 있는 불법 도박장을 찾은 롯데 선수들의 모습이 담긴 12초 분량의 폐쇄회로(CC)TV 영상이 퍼져 논란이 일었다. 롯데는 지난달 25일 타이난으로 출국했다. 20일 일본으로 건너가 2차 캠프를 진행할 예정이었으나 1차 캠프 종료를 약 일주일 앞두고 4명의 선수는 귀국하게 됐다. 일부 선수의 불미스러운 일로 캠프 분위기가 뒤숭숭할 것으로 보인다.
구단 측은 “심려를 끼쳐드려 사과드린다”며 “구단은 현 상황을 심각하게 느끼고 있으며 전수 조사를 통해 추가로 확인되는 부분에 대해서는 엄중히 대처하겠다”고 했다. 또 선수단 전체에도 경고했다고 밝혔다. KBO 규약은 불법 도박 등을 금지한다. 품위손상 행위에 해당하는 불법 도박 등에는 1개월 이상 활동정지나 30경기 이상 출장정지 또는 300만 원 이상의 제재금을 물리도록 한다.
한편 한 선수가 불법 도박장에서 여성 종업원의 신체를 접촉했다는 의혹이 일기도 했다. 그가 무언가를 요청하기 위해 종업원을 불러세우는 과정에서 종업원의 신체를 쳤다는 의혹이다. 다만 이후 종업원의 반응은 없고, 도박장 직원으로 보이는 여성은 다른 방향에서 찍힌 해당 장면을 다시 보여주기만 했다. 이 선수는 “(성추행은) 사실이 아니다. 오해”라며 강하게 부인한 것으로 전해졌다.
댓글 0