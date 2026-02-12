본문으로 바로가기

고양이 눈
[고양이 눈]한마음 한뜻
동아일보
입력
2026-02-12 23:03
2026년 2월 12일 23시 03분
이한결 기자
꽁꽁 얼어붙은 빙판 위에서 엄마와 아들이 썰매를 즐깁니다. 앞에서 끌고 뒤에서 밀고, 같은 순간 같은 마음으로 힘을 주니 천하무적입니다.
―충남 청양군 알프스마을에서
한마음 한뜻
“도둑 아닙니다”
느긋한 이유
이한결 기자 always@donga.com
이한결 기자 always@donga.com
1
배우 최정윤, 5세 연하와 재혼 깜짝 고백 “싱글맘 프레임 벗겠다”
2
여야대표 회동 무산된 李, 참모들과 ‘삼계탕 오찬’
3
‘♥한영’ 박군, 땡잡았다
4
‘약물 음료’ 마신 남성 깨어나자, 수면제 2배 늘려 탔다
5
“징역 7년” 선고 순간, 이상민 미소…방청석선 “아빠 사랑해”
6
88년 전통 ‘갤럽’ 지지율 조사 폐지… 트럼프 ‘36% 쇼크’ 후 전격 중단
7
성인잡지 모델 출신, 10선 중진 꺾었다…日총선 이변
8
‘딸 축의금’ 최민희 경고…성추행 논란 장경태 더 심사
9
정부, 공소청 수장 명칭 ‘검찰총장’ 유지…與당론 수용 안해
10
“학생 대신 나를 잡아라” 교장에 총격…태국 고교서 10대가 인질극
1
장동혁, 오늘 靑오찬 전격 불참…‘법사위 단독처리’ 등 항의
2
조희대 “재판소원 국민에 엄청난 피해”…與 강행처리에 반기
3
장동혁 “등 뒤에 칼 숨기고 악수 청하는데 응할 수 없어”
4
[김순덕 칼럼]이재명 대통령은 격노하지 않았다
5
“징역 7년” 선고 순간, 이상민 미소…방청석선 “아빠 사랑해”
6
鄭, 김어준 업고 합당 패착… 張, 고성국·전한길 입김에 ‘절윤’ 외면
7
[사설]손바닥 뒤집듯 하는 張, 자기 中心이라는 게 있나
8
정청래 “대통령에게 무례한 건 국민에 대한 무례”
9
이상민 前장관 징역 7년 선고…“단전단수 지시, 내란 가담”
10
“김건희 입니다…죄 많은 저에게도 사랑 주시는 분들” 옥중편지
