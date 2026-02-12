[고양이 눈]한마음 한뜻

  • 동아일보

꽁꽁 얼어붙은 빙판 위에서 엄마와 아들이 썰매를 즐깁니다. 앞에서 끌고 뒤에서 밀고, 같은 순간 같은 마음으로 힘을 주니 천하무적입니다.

―충남 청양군 알프스마을에서

#빙판#썰매#엄마와 아들#청양군#알프스마을
이한결 기자 always@donga.com
