배우 최정윤, 5세 연하와 재혼 깜짝 고백 "싱글맘 프레임 벗겠다"

  동아일보

  입력 2026년 2월 12일 19시 59분

배우 최정윤. 뉴스1
배우 최정윤(48)이 5세 연하의 비연예인과 재혼한 사실을 뒤늦게 밝혔다.

최정윤은 12일 자신의 유튜브 채널에 ‘여러분들께 이야기할까 고민 많이 했다’는 제목으로 18분 55초 분량의 영상 한 편을 올렸다. 영상에서 최정윤은 친한 친구 두 명과 함께 식사하면서 남편과 재혼을 결심한 계기 등에 대해 이야기했다.

최정윤은 2011년 전 남편과 결혼해 슬하에 딸 하나를 뒀다. 하지만 결혼 11년 만인 2022년 이혼했다. 구체적인 재혼 시점은 알려지지 않았다.

최정윤은 “감추려고 감춘 건 아닌데 요새 드라마는 섭외가 안 들어오고 예능만 잘 들어온다”며 “싱글맘 프레임이 생긴 뒤 혼자 하는 프로그램, 아이와 함께 하는 프로그램, 싱글맘 프로그램에 섭외 요청이 들어왔다”고 했다. 그는 “이 프레임을 벗겨내야겠다는 생각을 하게 됐다”며 재혼 사실을 알리게 된 이유를 밝혔다. 이어 “(제작진에) 싱글이 아니라고 말하면 깜짝 놀라시더라”고 했다.

최정윤은 남편과 인연을 맺게 된 과정에 대해 “같이 골프를 여러 번 치면서 얘기를 나누다가 이 친구가 사업을 하는 게 있어서 내가 좀 도와줬다”고 설명했다. 그는 딸이 남편을 잘 따랐다고 했다. 최정윤은 “딸이 남편을 세 번째 보게 된 날 우리를 번갈아보더니 ‘엄마’ ‘아빠’라고 하더라”며 “내가 아무리 사랑하는 사람이라고 해도 아이가 싫다고 하면 재혼은 힘들었을 것”이라고 했다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
