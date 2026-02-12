李 “청년 탈모치료 건보 적용, 의견 더 모아보자”

이재명 대통령은 12일 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 청년에게 탈모 치료 건강보험 적용을 확대하는 방안을 사회수석실로부터 보고 받고 “건강보험 적용 여부를 바로 결정하지 말고 사회적인 토론이나 공론화 대상으로 삼아 의견을 더 모아보면 좋겠다”고 했다고 청와대가 밝혔다.
청와대 강유정 대변인은 이날 오후 브리핑에서 “오늘 회의에선 이른바 소확행 정책에 대한 각 수석실의 발제와 토론이 있었다”며 “소확행 정책이란 작지만 확실하게 성과를 낼 수 있는 정책으로, 국민 삶의 작은 것부터 빠르게 개선해야 한다는 이 대통령의 국정 철학에 발맞춘 정책”이라고 했다. 그러면서 “(이 대통령이) 정책 결정의 참고할 의견을 모으려면 국민 누구나 편하게 의견을 낼 수 있는 공간을 마련하는 게 중요하다고 강조했다”고 덧붙였다.
강 대변인은 ‘탈모 치료 건강보험은 재정 문제가 결부되는데, 사회수석실의 보고가 있었나’라는 물음에 “추가 소요가 필요한 부분에 있어서 건강보험의 예산이 필요하다는 부분은 있었다”면서도 “바로 지원하거나 현실적인 움직임으로 간다기보다는 청년 세대 내에서도 다양한 의견이 있는 것 같으니 지원을 바로 결정한다기보단 다양한 반대 의견들을 모아보는 게 먼저일 것 같다는 것”이라고 했다.
