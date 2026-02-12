靑 “장동혁, 국회 상황과 연계해 대통령 약속 취소 유감”

정청래 더불어민주당 대표가 8일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 홍익표 청와대 정무수석과 대화하고 있다. (공동취재) 뉴스1

장 대표는 이날로 예정된 이 대통령과의 청와대 오찬 회동을 1시간가량 앞두고 회동에 불참하기로 결정했다. 국민의힘 박준태 당대표 비서실장은 이날 국회에서 취재진과 만나 “장 대표는 오늘 이 대통령과의 오찬 회동에 불참하기로 결정했다”며 “이 사안을 조금 전 홍 수석에게 전달한 상황”이라고 했다.