“덕분에 마수걸이”…충주 무학시장 방문한 李 대통령 부부

청와대는 11일 이재명 대통령과 김혜경 여사가 설 명절을 앞두고 충북 충주시에 있는 무학시장을 찾아 지역 물가를 점검하고 상인들을 만나 현장 의견을 청취했다고 밝혔다.
안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “무학시장은 1978년 노점상들의 정착을 위해 개설된 전통시장으로 이 대통령과 김 여사의 이번 방문은 설 민심을 청취하기 위한 민생 행보의 일환”이라고 전했다.
이 대통령과 김 여사는 시장 내 여러 상점에 들러 ‘새해 복 많이 받으세요’라는 인사말을 건넸다. 이 대통령 부부는 무학시장에서 황태포, 시금치, 곶감과 깐밤 등 제수와 먹거리를 샀고 백도라지, 마른 멸치, 배추전 등을 즉석에서 맛보기도 했다. 결제는 온누리상품권을 이용했다.
대통령 부부에게 더덕을 판매한 상인은 “덕분에 마수걸이한다”며 “오늘 장사가 잘될 것 같다”고 말했다.
이 대통령은 시장 천장 등을 둘러보며 “시장을 밝게 해 달라. 건의해 보라”고 시장 상인에게 제안하기도 했다.
이날 이 대통령 부부는 충주 ‘먹거리 그냥드림 코너’도 방문했다. 먹거리 그냥드림 사업은 소득이나 재산 증빙 없이 2만 원어치의 기본 먹거리와 생필품을 제공하는 사업이다.
