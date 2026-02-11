이부진, 아들 졸업식 ‘올블랙’ 패션…70만원대 가방 뭐길래

이부진 호텔신라 사장이 아들 임동현 군의 졸업식에서 선보인 ‘올블랙’ 패션이 주목받고 있다. 이른바 ‘조용한 럭셔리(Quiet Luxury)’로 절제된 올드머니룩을 완성시켰다는 평가를 받는다.
이 사장은 지난 9일 이모인 홍라영 전 리움미술관 총괄부관장과 함께 서울 강남구 휘문고에서 열린 아들 졸업식에 참석했다.
이날 이 사장은 블랙 톤으로 통일한 단정한 차림을 선택했다.
과한 장식 없이 깔끔한 실루엣이 돋보이는 아우터는 프랑스 브랜드 랑방의 롱 테일러드 코트로 알려졌다. 허리 부분의 레더 스트랩(벨트) 디테일이 더해져 전체적으로 포멀한 인상을 강조했다. 해당 제품은 국내 판매가 기준 300만~400만 원대에 형성돼 있는 것으로 전해진다.
가방은 프랑스 브랜드 폴렌느의 ‘누메로 앙(Numéro Un)’ 블랙 토트백으로, 가격은 70만 원대로 알려졌다. 의상과 자연스럽게 어우러지는 디자인으로, 초고가 명품 대신 비교적 합리적인 가격대 브랜드를 선택했다는 점에서 눈길을 끌었다.
이 사장은 지난달 두을장학재단 행사에서는 2년 연속 동일한 국내 여성 디자이너 브랜드의 원피스를 착용해 눈길을 끌었다. 해당 원피스는 17만7000원대로 알려져, 합리적인 가격대 제품으로도 단정하고 고급스러운 분위기를 연출했다는 평가를 받았다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0