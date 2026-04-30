이란 종전 촉구한 푸틴…트럼프 “우크라전부터 끝내라”

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난달 29일 전화통화에서 이란 전쟁과 우크라이나 전쟁 종전을 두고 신경전을 벌였다. 이날 푸틴 대통령은 “이란 전쟁에 도움이 되고 싶다”고 했지만, 트럼프 대통령은 “우크라이나 전쟁부터 종전하라”고 응수했다.
러시아 타스통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 “(미국이) 다시 무력을 쓴다면 이란과 주변국은 물론 국제사회 전체에 매우 심각한 결과가 초래될 것”이라며 “이란에 대한 지상전은 용납될 수 없다”고 밝혔다. 이에 트럼프 대통령은 백악관 취재진과의 문답에서 “이란의 우라늄 문제와 관련해 러시아가 지원할 의향을 보였다”면서도 “나는 (이에 앞서) ‘우크라이나 전쟁 종결에 관여하길 바란다’고 했다. 나를 돕기 전에 당신의 전쟁을 끝내길 원한다고 말한 것”이라고 했다.
버락 오바마 행정부 시절 체결된 2015년 이란 핵 합의에는 이란의 농축 우라늄을 러시아로 반출하는 내용이 포함됐다. 이날 푸틴 대통령이 이와 유사한 방식의 이란 핵 문제 해법을 미국에 제안했을 가능성이 있다고 외신들은 분석했다. 반면 트럼프 대통령은 이 같은 푸틴 대통령의 제안을 거부하고, 되려 우크라이나 종전을 압박한 것으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 이날 통화에서 “이란과 종전 협상이 전화로 이뤄지고 있다. 그들이 ‘핵무기가 없을 것’이라고 동의하지 않으면 합의는 없을 것”이라고 말했다고 한다.
미러 정상 통화에선 우크라이나 전쟁 휴전도 언급됐다. 또 미러 정상 모두 휴전이 필요하다는 뜻을 밝혔다. 타스통신에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책보좌관은 푸틴 대통령은 9일 러시아의 제2차 세계대전 승전 기념일을 맞아 “우크라이나와 휴전을 선언할 준비가 됐다”고 트럼프 대통령에게 밝혔다. 다만 휴전 기간을 구체적으로 거론하진 않았다고 블룸버그통신이 전했다. 트럼프 대통령은 지난달 부활절을 계기로 러시아와 우크라이나가 32시간 동안 휴전했던 점을 긍정적으로 평가하며, 휴전을 지지한 것으로 전해졌다.
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