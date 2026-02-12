李, 생리대 이어 교복 겨냥…“60만원 육박하는게 온당한가”

이재명 대통령이 12일 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “최근에 교복 구입비가 60만 원에 육박한다고 한다”며 “개학을 앞두고 있는 만큼 이 교복 가격들의 적정성 문제에 대해서도 한번 살펴주시면 좋겠다”고 했다.
이 대통령은 “제가 (성남)시장을 하고 있을 때는 30만 원 정도였는데, 어느 텀에 60만 원에 육박한다고 한다”며 “부모님들의 등골 브레이커라고 얘기한다고도 한다”고 했다.
이 대통령은 “대체적으로 해외에서 수입하는 것들이 많다”며 “그렇게 비싸게 받는 게 온당한지, 만약에 문제들이 있으면 어떻게 대책을 세울지 한번 검토해 주시기 바란다”고 했다.
그러면서 “어차피 대부분 교복을 무상 지급하고 있는 상황이라 업체들한테 돈을 대주는 게 아니고 생산 자체를 아예 협동조합 형태로 만들어 국내 일자리도 만들고 가급적 소재도 국산을 사용하도록 하면 국내 산업 발전에도 도움이 되지 않을까”라며 “타당성이 있는지 한 번 검토해 주시기 바란다”고 했다.
이 대통령은 “자주 말씀드리는데 국정의 제1원칙은 국민의 삶을 바꾸는 것”이라며 “물가 관리 담당자들은 책상에서 통계로 보고받는 것도 중요한데 이를 넘어서서 직접 현장에서 확인해 주시면 좋겠다”고 했다.
국민 먹거리 보장 사업인 ‘그냥드림’에 대해선 “일부에서 처음 이 사업을 시작했을 때 ‘벤츠 타고 와서 다 집어 가면 어떡하느냐’ 이런 걱정들을 했는데, 현장에서 그런 상황은 전혀 발생하지 않았다고 한다”며 “(전날 방문한 현장에서) 사각지대를 촘촘하게 메우기 위한 취지인 만큼 꼭 해당 지역 주민들이 아니더라도 차별하지 말고 지급해 주시라고 말씀 드렸다”고 했다.
정부는 현재 그냥드림 코너를 찾는 국민 누구에게나 별도 신청, 증빙 없이 회당 2만 원 상당의 먹거리와 생필품을 무상으로 지원하고 있다. 현재 전국 107곳에서 시범 운영 중이다.
또 이 대통령은 “어제 민생 물가 특별관리 태스크포스(TF)가 가동됐다”며 “할인 지원, 비축 물량 공급 같은 단기 대책뿐만 아니라 특정 품목들의 담합 독과점 같은 불공정 거래에 대해서도 철저하게 감시해야 될 것”이라고 했다. 이어 “유통 단계별 구조적인 문제점을 점검하고 개선하는 선제적 조치까지 물가 관리를 위해 최선을 다해 주기 바란다”고 덧붙였다
아울러 이 대통령은 “물가 관리를 위해 할당 관세, 특정 품목의 관세를 대폭 낮춰 싸게 수입해 싸게 공급하라고 했더니, 허가받은 업체들이 싸게 수입해 그냥 정상가로 팔아 물가를 떨어뜨리는 데는 전혀 도움이 안 되고 오히려 국민들 세금으로 부당하게 이익을 취하는 경우가 있었던 것 같다”며 “어떤 정책을 할 때 틈새, 악용의 소지를 철저하게 봉쇄하고, 실제 그런 일이 벌어지면 엄정하게 책임을 물어 다시는 그런 일이 생기지 않게 조치해 주시기를 바란다”고 했다.
이 대통령은 “오늘 회의 주제는 우리 정부의 국정 철학을 잘 보여주는 소확행 정책”이라며 “무엇보다 중요한 것은 우리 국민의 삶을 현장 속에서 작더라도 빠르게 많이 개선하는 것”이라고 했다.
그러면서 “크고 또 어렵고 많은 시간이 소요되는 거대 의제에만 함몰되지 말고, 작지만 빠르게 국민의 삶을 구체적으로 바꿀 수 있는 권리를 신속하게 발굴하고 집행하는 게 중요하다”며 “국민의 행복은 일상에서 체감돼야 한다”고 했다.
