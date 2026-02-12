조국 “밀약설, 손가락혁명군 부활 느낌…與 차기 대권투쟁에 왜 우릴 끌어들이나”

조국혁신당 조국 대표가 12일 더불어민주당과 합당 과정에서 당권·대권 밀약설이 제기된 것을 두고 “이재명 대통령께서 해산을 명령했던 ‘손가락혁명군’(손가혁)이 부활한 느낌”이라며 “이재명 정부 초기 1년도 안 된 상황에서 밀약을 한다는 자체가 황당한 공상이자 망상”이라고 불편한 심경을 드러냈다.
조 대표는 이날 “일방적으로 (합당 논의에) 끌려 들어가서 일방적으로 비판받고 그 다음엔 없던 일로 하자 이러더라”며 “저도 그렇지만 저희 당원들이 많이 상처를 받고 모욕감을 받았다”고 밝혔다. 이어 “온라인상으로 보면 저에 대해서 엄청난 공격이 있었다”며 “당권 또는 차기 대권을 둘러싸고 권력 투쟁을 벌이는 것이 정치의 속성일 수 있는데, 왜 저희를 끌여들여 저희를 비방하며 싸움을 하냐”고 비판했다.
이와 함께 조 대표는 “(과거) 우상호 전 정무수석께서 ‘합당이 대통령 지론이다’고 말씀하셨다”며 “대통령의 뜻이 무엇인지는 (합당) 논쟁이 시작된 초기에 대부분이 알고 있었다고 본다”고 말했다. 그는 “그것을 알았음에도 왜 반대하고 공격했을까 (하는) 문제가 오히려 포인트”라며 “민주당 내 짧게는 당권투쟁, 길게는 2030년을 바라보는 대권 투쟁이 너무 빨리 시작됐다”고 했다.
6·3 지방선거와 재보궐선거 출마에 대해선 “정치인이고 정당의 대표로서 출마를 반드시 할 것인데 민주당에 ‘저를 위해 시례를 베풀어 달라’고 할 생각은 없다”고도 했다. 그는 “개혁신당 이준석 의원이 경기 화성에 출마했는데 3인 경선을 통해 (당선) 됐다. 그렇게 할 생각이고 그런 각오다”며 “민주당에서 단일화를 거부할 수 있지 않나. 그럼 국민의힘. 민주당. 저 3인 경선이 될 것이고 그런 각오를 갖고 있다”고 강조했다.
조국혁신당에서는 민주당의 원인 제공으로 재보궐선거가 치러지는 전북 군산·김제·부안갑과 경기 평택을에선 민주당 후보를 공천하지 않아야 한다는 주장도 나왔다. 정춘생 최고위원은 “적어도 선거 연대를 주장하고 그간의 갈등 국면을 봉합하려면 민주당이 그 2개 지역에서는 후보를 내서는 안 된다”고 말했다.
민주당 내부에선 조 대표가 ‘손가혁’을 언급한 것을 두고 조 대표의 앙금이 쌓인 만큼 합당은 물론 선거연대도 어려워진 것 아니냐는 반응이 나왔다. 손가혁은 2017년 문재인 전 대통령과 대선 경선 과정에서 과격한 팬덤 활동으로 논란이 일었던 이 대통령의 강성 지지층이다. 한 친명계 의원은 “친문계 지지자들과 이 대통령의 갈등을 유발했던 민감한 단어인 손가혁까지 꺼낼 정도로 조 대표가 합당 과정에서 상처를 많이 받은 것 같다”며 “당황스럽다”고 말했다.
