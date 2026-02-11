[고양이 눈]“도둑 아닙니다”

  • 동아일보

영차영차. 귀여운 캐릭터들이 손에 손을 잡고 벽을 오르고 있네요. 친구를 전적으로 믿고 의지하는 마음으로 결국은 모두가 무사히 오를 겁니다.

―서울 중구 퇴계로에서
#도둑#캐릭터#친구
변영욱 기자 cut@donga.com
트렌드뉴스

