오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]“도둑 아닙니다”
동아일보
입력
2026-02-11 23:09
2026년 2월 11일 23시 09분
변영욱 기자
영차영차. 귀여운 캐릭터들이 손에 손을 잡고 벽을 오르고 있네요. 친구를 전적으로 믿고 의지하는 마음으로 결국은 모두가 무사히 오를 겁니다.
―서울 중구 퇴계로에서
“도둑 아닙니다”
느긋한 이유
“우리 구역입니다”
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
