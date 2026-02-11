SM, 엑소 첸백시 자산 가압류…총 26억 원 규모

SM엔터테인먼트가 그룹 엑소 멤버 첸·백현·시우민(이하 첸백시)의 자산을 가압류했다. 앞서 SM과 각 멤버 간 합의된 개인 활동 매출 10% 지급 의무와 관련해, 해당 채권을 보전하겠다는 취지다.
11일 가요계에 따르면 SM은 최근 첸의 주택 전세금 채권, 백현의 경기 구리시 소재 아파트, 시우민의 서울 용산구 소재 아파트 등을 각각 가압류했다.
SM이 청구한 가압류 총액은 26억 원으로, 첸 3억 원, 백현 16억 원, 시우민 7억 원 규모인 것으로 전해졌다.
● 정산·전속계약 갈등…양측 ‘매출 10% 지급’ 합의 도출
양측의 갈등은 2023년 6월부터 이어졌다. 당시 첸백시는 정산 문제와 장기간 전속계약 등을 이유로 SM에 법적 대응을 준비 중이라며 전속계약 해지를 통보했다. SM이 정산 자료 제공 의무를 이행하지 않아 계약 해지 사유가 발생했다는 주장이다.
이에 SM은 정산 자료를 충분히 제공했다는 입장을 밝히는 한편, 세 사람의 새 소속사였던 INB100의 모회사 빅플래닛메이드엔터의 ‘템퍼링’ 의혹을 제기하며 맞섰다.
갈등이 격화되자 양측은 2023년 6월 18일 합의에 도달했다. 엑소 그룹 활동은 SM에서, 개인 활동은 INB100에서 진행하되, 첸백시의 개인 활동 매출액 10%를 SM에 지급하는 조건이었다.
● 유통 수수료율 갈등 재점화…완전체 활동까지 여파
그러나 2024년 6월 첸백시는 SM이 INB100에 음반·음원 유통 수수료율 5.5%를 보장하기로 한 약정을 지키지 않았다며 SM 임원들을 사기 혐의로 고소했다. 해당 사건은 증거 불충분으로 불기소 처분됐다.
이후 갈등은 완전히 봉합되지 않았다. 2025년 10월 예정됐던 엑소 완전체 활동에도 첸백시의 합류가 불발됐다. 당시 SM은 “지금까지의 모든 분쟁에서 당사가 승소했으며, 3인 측에 요구한 것은 2023년 6월 18일자 합의서에 명시된 개인 활동 매출액 10% 지급뿐”이라며 “해당 의무는 아직 이행되지 않았다”고 밝힌 바 있다.
