이호선, 녹화 1번 만에 프로그램 중도 하차…이유 직접 밝혔다

상담전문가로 유명한 이호선 교수가 17일 한 예능 프로그램에서 중도 하차한 이유를 직접 밝혔다. 이 교수는 최근 디즈니+ 오리지널 예능 ‘운명전쟁49’에서 녹화 1회 만에 하차해 궁금증을 샀다.
이 교수는 이날 오전 자신의 인스타그램에 “누가 뭐래도 저는 평생 기독교인이고 그보다는 짧지만 꽤 오래 상담을 했다”며 “그래서 하나님 시선을 늘 의식하고 저와 함께하는 모든 내담자를 위해 기도한다”고 올렸다. 이어 “내담자들 중 불안봇짐을 지고 점집과 종교기관 그리고 상담현장을 오가는 분들도 많이 계시기 때문에 상담과 무속의 차이도 잊지 않고 공부한다”며 “운명을 읽는 것인지 운명을 찍는 것인지, 상담과 무속은 어떤 차이가 있는지 연구하며 그 속에서 저의 정체성을 잃지않기 위해 부단히 노력한다”고 했다.
이 교수는 “최근 프로그램을 1회 만에 내려온 건 막상 시작하고서야 제가 나설 길이 아닌 걸 알았기 때문”이라며 “보다 신중하게 나아갈 길앞에 서야함을 배웠다”고 했다. 그러면서 “이 나이에도 부끄러운 방식으로나마 다시 배운다”며 “들어선 길에서 돌아서 정신을 바짝 차리고 살겠다”고 말했다. 11일 공개된 ‘운명전쟁49’는 49인의 운명술사들이 모여 다양한 미션을 수행하며 자신의 운명을 시험하는 형식의 서바이벌 예능이다. 그는 이 프로그램에서 ‘운명사자’로 등장했으나 중도 하차했고 배우 박하선이 대체 투입됐다.
