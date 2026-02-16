與 “6주택 장동혁 입장 밝혀라” 野 “李, 분당 복귀 여부 답하라”

이재명 대통령의 연이은 다주택자 압박 등 부동산 정책을 두고 여야가 16일 거세게 맞붙었다. 더불어민주당은 국민의힘 장동혁 대표가 6채를 보유한 다주택자라는 점을 강조했고, 국민의힘은 이 대통령의 경기 성남시 분당 아파트에 대해 공세를 펼쳤다.
● 국힘 “李대통령, 퇴임후 분당 아파트로 돌아가나?”
박성훈 국민의힘 수석대변인은 16일 논평에서 “이 대통령이 SNS에 국민의힘이 다주택자 규제를 반대하고 보호하는 것처럼 덧씌워 질문을 던졌다”며 “다주택자를 악마화하던 이 대통령이 국민의힘에까지 ‘다주택자를 보호한다’는 프레임을 씌우고 있다”고 지적했다.
앞서 이날 새벽 1시 40분경 이 대통령은 X를 통해 “국민의힘 장동혁 대표께서 청와대에 오시면 조용히 여쭤보고 싶었던 게 있었는데, 이번 기회에 여쭙겠다”며 “국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고, 이들을 보호하며 기존의 금융 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보느냐”라고 물었다.
이에 대해 박 수석대변인은 “‘비열한 편 가르기 선동’으로는 결코 시장을 통제할 수 없다”며 “비거주 1주택자이신 이 대통령께서는 퇴임 후 정말 분당 아파트로 돌아가실 생각인지, 국민 앞에 명확히 답해주시기 바란다. 본인만 착한 비거주자인가”라고 했다.
국민의힘 주진우 의원도 페이스북을 통해 “이 대통령은 그동안 부동산 대출을 규제하고, 실거주를 강제하면 집값이 잡힌다고 주장해왔다”라며 “결과는 참담했다. 임기 내내 집값과 월세가 폭등했다”고 주장했다. 이어 “다주택자에게 특혜를 주자는 것이 아니다”며 “부동산 관련 각종 규제를 완화하고 민간 공급을 늘리는 방향으로 정책을 전환해야 한다”고 강조했다.
● 민주 “국민은 장동혁 주택 6채 향방 더 궁금”
민주당 김현정 원내대변인은 서면 브리핑을 통해 국민의힘의 반발에 대해 “마치 억울하다는 듯한 입장”이라며 “그렇다면 다주택자 규제에 찬성한다는 것인가”라고 물었다. 그는 “명확히 ‘다주택자 규제에 찬성’이라고 답변하면 민주당은 즉각 사과 말씀을 전하겠다”고 했다.
그러면서 국민의힘의 이 대통령 분당 아파트 공세에 대해서는 이 대통령이 이미 X를 통해 밝힌 ‘저는 1주택이다. 직장 때문에 일시 거주하지 못하지만 퇴직 후 돌아갈 집이라 주거용’이라는 발언을 인용하며 “이미 나온 대통령 입장은 그만 물어라”라고 선을 그었다.
김 원내대변인은 이어 “주택 6채를 보유한 다주택자 장동혁 국민의힘 대표의 입장부터 밝히는 것이 어떤가”라며 “국민은 1주택자 이 대통령의 분당 아파트보다 장 대표의 주택 6채 향방을 더 궁금해하고 있다”고 말했다.
한편 장 대표는 이날 페이스북에 노모가 거주하는 충남 보령 웅천읍 단독주택에서 찍은 것으로 보이는 사진과 함께 “(95세 노모가) ‘이 집 없애려면 내가 얼른 죽어야지…. 에휴’(라고 하셨다)”라는 글을 올렸다.
지난해 10월 국회 공직자윤리위원회가 공개한 국회의원 재산 변동사항에 따르면 장 대표는 서울 구로동 아파트와 노모가 거주하는 충남 보령 웅천읍 단독주택 등 주택 6채의 지분 전체 또는 일부를 소유 중이다.
이와 관련 장 대표는 “다 합쳐도 실거래가 8억5000만 원 정도이며, 실거주용이거나 다른 목적을 가지고 있다”며 “이 대통령의 분당 아파트와 내 부동산 전체를 바꾸자”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
