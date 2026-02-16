권성동의 옥중편지…“현금 1억 구경조차 못 했다”

불법 정치자금 수수 혐의로 1심에서 징역 2년을 선고받은 국민의힘 권성동 의원이 “억울하다”며 결백을 호소하는 옥중 편지를 작성한 사실이 뒤늦게 알려졌다. A4용지 4장 분량의 서신에서 그는 시종일관 억울한 감정을 숨기지 않았다.
경기 의왕시 서울구치소에 수감 중인 권 의원은 13일 자신의 페이스북에 ‘강릉사람 권성동의 편지’라는 제목의 글을 올렸다. 그는 “피를 토하는 심정으로 저의 결백과 이번 판결의 부당함을 말씀드린다”며 억울함을 강조했다.
현금 1억 원 수수 의혹에 대해서는 “소위 현금 1억 원을 구경조차 해본 적이 없다”고 주장했다. 자금 전달 장소로 지목된 63빌딩을 언급하며 “점심시간에 수많은 사람들이 오가는 개방된 공간에서 현금 1억 원이 든 쇼핑백을 주고받는다는 것이 상식적으로 가능한 일이냐”고 말했다.
그는 “평생 한 푼의 부정한 돈도 탐한 적이 없다”며 “초면이나 다름없는 사람에게 거액을 덥석 받는다는 것은 제 상식과 살아온 인생을 걸고 용납할 수 없는 모욕”이라고도 했다. 이어 “이 사건의 본질은 더불어민주당의, 민주당에 의한, 민주당이 만든 특검의 악의적인 표적 수사”라고도 말했다.
앞서 서울중앙지방법원은 정치자금법 위반 혐의로 권 의원에게 징역 2년과 추징금 1억 원을 선고했다. 권 의원 측은 판결에 불복해 항소했으며, 2심 재판은 서울고법에서 진행될 예정이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
-
1
李, ‘주택 6채’ 장동혁 콕 집어 “다주택자 특혜 유지해야 합니까?”
-
2
장동혁 “불효자는 웁니다”…李 저격에 시골집 사진 올리며 맞불
-
3
“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”
-
4
BYD가 수입차 5위, 아우디도 제쳐…‘메이드 인 차이나’의 공습
-
5
홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”
-
6
국힘 “李 분당집 사수” vs 與 “부동산불로소득지킨당, 다주택엔 입꾹닫”
-
7
1000채 넘는 대단지 전세 매물 0건… 서울 아파트 전세난, 우려가 현실로
-
8
“트럼프, 16세기 왕처럼 굴어…예측불가 행동에 국제법도 무시”
-
9
이진숙, 대구시장 출마 공식 선언 “박정희 정신으로 도약 이끌겠다”
-
10
“세조 상도덕 없네” “단종 오빠 지켜!” 요즘 광릉에 악플, 왜?
-
1
李, ‘주택 6채’ 장동혁 콕 집어 “다주택자 특혜 유지해야 합니까?”
-
2
장동혁 “불효자는 웁니다”…李 저격에 시골집 사진 올리며 맞불
-
3
“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”
-
4
BYD가 수입차 5위, 아우디도 제쳐…‘메이드 인 차이나’의 공습
-
5
홍준표, 한동훈·배현진 겨냥?…“신의 저버린 배신자, 재기한 역사 없다”
-
6
국힘 “李 분당집 사수” vs 與 “부동산불로소득지킨당, 다주택엔 입꾹닫”
-
7
1000채 넘는 대단지 전세 매물 0건… 서울 아파트 전세난, 우려가 현실로
-
8
“트럼프, 16세기 왕처럼 굴어…예측불가 행동에 국제법도 무시”
-
9
이진숙, 대구시장 출마 공식 선언 “박정희 정신으로 도약 이끌겠다”
-
10
“세조 상도덕 없네” “단종 오빠 지켜!” 요즘 광릉에 악플, 왜?
댓글 0