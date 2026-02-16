국힘 “‘다주택자 악마화’ 李대통령, 국힘에 ‘다주택자 보호’ 프레임”

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 뉴시스

앞서 이날 새벽 1시 40분경 이 대통령은 소셜미디어 X(옛 트위터)에 “국민의힘 장동혁 대표께서 청와대에 오시면 조용히 여쭤보고 싶었던 게 있었는데, 이번 기회에 여쭙겠다”며 “국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고, 이들을 보호하며 기존의 금융 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보느냐”라고 물었다.