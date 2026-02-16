김정은, 주애와 러시아 파병軍 전사자 주택 ‘새별거리’ 준공식 참석

북한 노동당 기관지 노동신문은 16일 “새별거리 준공식이 2월 15일 성대히 진행됐다＂며 ＂김정은 동지께서 준공식에 참석했다＂고 보도했다. 현장에는 딸 주애와 해외작전부대 지휘관, 전투원, 공병부대 관병, 국방성 지휘관, 각급 인민군 부대 장병들 등이 참석했다. 평양 노동신문=뉴스1

김 위원장은 전사자 유가족들에게 조선노동당 중앙위원회 명의로 된 '살림집이용허가증'을 전달했다고 신문은 전했다.

김 위원장은 기념 연설에서 “참전용사들의 빛나는 생의 대명사로 모두의 마음속에 자리잡은 새별이라는 이름을 단 거리의 준공은 조선의 힘을 체현하고 조선인민의 위대함을 상징하며 신성한 존엄과 명예를 수호한 가장 영웅적인 시대를 평양의 역사에 기록하는 감격적인 시각”이라며 “새별거리는 우리 세대의 영예이며 또한 평양의 자랑, 우리 국가의 자랑”이라고 했다.