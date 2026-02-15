“김정은 딸 김주애, 고모 김여정과 권력 투쟁 가능성…유혈사태 날 수”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 15일 13시 56분

북한 노동당 기관지 노동신문은 지난달 28일 “미사일총국은 27일 새로운 기술이 도입된 갱신형대구경방사포 무기체계의 효력검증을 위한 시험사격을 진행했다”라고 보도했다. 김정은 총비서은 딸인 주애와 함께 이번 시험사격을 참관했다. 평양 노동신문=뉴스1
김정은 북한 국무위원장이 딸 김주애(13)를 후계자로 공식 지명할 경우 김주애가 고모인 김여정 노동당 부부장(38)과 치열한 권력 투쟁을 벌이게 될 수 있다는 전망이 나왔다.

국가정보원 1차장 및 주영·주일 대사를 지낸 라종일 동국대 석좌교수는 14일(현지 시간) 공개된 영국 텔레그래프와의 인터뷰에서 “김주애가 아버지의 뒤를 잇는다면 야심 차고 냉혹한 고모 김여정의 강력한 도전에 직면할 수 있다”고 밝혔다.

라 교수는 “김여정은 최고지도자가 될 기회가 보이면 주저하지 않을 것”이라며 “자신의 정치적 야망을 억제할 이유가 없다. 권력 투쟁이 일어날 가능성이 높다”고 내다봤다.

김여정은 김 위원장이 사망하거나 통치가 불가능한 상황에 놓일 경우 권력 장악을 시도할 가능성이 높다고 텔레그래프는 분석했다.

아울러 2017년 이복형 김정남 암살, 2013년 고모부 장성택 처형 등 김 위원장의 ‘숙청’ 사례를 언급하며 김주애와 김여정 간에도 추후 유혈 사태가 벌어질 수 있다고 진단했다.

텔레그래프는 김여정에 대해 “노동당 내에서 상당한 정치적·군사적 지지를 받고 있으며 북한 내에서 두 번째로 강력한 인물”이라고 설명했다.

주애에 대해선 미국 싱크탱크 스팀슨센터가 운영하는 북한 전문매체 38노스가 지난해 12월 발표한 보고서를 인용해 “어리고 기반이 마련돼 있지 않아 향후 5~15년 안에 후계자로 고려되기엔 현실적으로 무리가 있다”고 전했다.

그러면서 김 위원장이 42세의 비교적 젊은 나이에 후계자를 지명하려는 배경에는 건강 이상설이 언급된다고 보도했다.

앞서 국가정보원은 12일 김주애에 대해 “후계 ‘내정 단계’로 판단된다”고 밝혔다. 정보 당국의 판단이 기존 “후계자 수업 중”에서 한 단계 나아감에 따라 이달 하순 열릴 것으로 예상되는 9차 노동당 대회에서 김주애가 공식 직책을 맡을지도 주목된다.

#김정은#주애#김여정#북한
이혜원 기자 hyewon@donga.com
