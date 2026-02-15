30대 만취운전자, 터널서 ‘쾅’…앞서가던 40대 운전자 사망

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 15일 14시 04분

글자크기 설정

양정터널 내 사고현장 모습. 거제경찰서 제공
양정터널 내 사고현장 모습. 거제경찰서 제공
경남 거제에서 음주운전 차량이 앞차를 들이받아 1명이 사망했다.

15일 거제경찰서에 따르면 이날 0시 40분경 거제시 양정터널에서 30대 여성 A 씨가 몰던 제네시스 스포츠유틸리티차량(SUV)이 앞서가던 모닝 승용차를 추돌했다. 이 사고로 모닝 차량이 우측 터널벽에 충돌한 뒤 전복됐다. 모닝 운전자인 40대 남성은 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

경찰 조사 결과 A 씨는 혈중알코올농도 면허취소 수준의 만취 상태였던 것으로 확인됐다.

경찰은 A 씨를 음주운전 등 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

#음주운전#차량추돌#사망사고
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스