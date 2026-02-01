국방부, ‘계엄 연루 의혹’ 강동길 해군총장 직무배제… 4성 장군 2명째

전날 육군 지작사령관 이어 조치
“李정부 인사검증 부실” 지적 나와
엄성규 부산경찰청장도 대기발령
국방부가 ‘12·3 비상계엄’ 관련 의혹이 확인됐다면서 강동길 해군참모총장(대장)을 13일 직무에서 배제했다. 전날(12일) 주성운 육군 지상작전사령관에 이어 이틀 연속 군 최고 지휘관 계급인 4성 장군이 계엄 연루 의혹으로 직무 배제되는 초유의 사태가 벌어진 것.
강 총장은 비상계엄 당시 합참 군사지원본부장(중장)이었고, 이재명 정부 출범 후인 지난해 9월 대장 인사 때 진급과 동시에 해군참모총장으로 임명됐다. 군 관계자는 “비상계엄 당시 계엄사 부사령관을 맡았던 정진팔 전 합참 차장으로부터 계엄사령부 구성을 지원해달라는 요청을 받고, 담당(계엄) 과장에게 지원을 지시한 혐의가 뒤늦게 파악된 걸로 안다”고 말했다. 비상계엄 당시 강 총장이 합참 군사지원본부장으로 계엄사 구성에 사실상 관여한 정황이 확인됐다는 것이다. 다만 국방부는 강 총장에 대한 수사는 의뢰하지 않았다. 강 총장이 관련 진술이나 자료 요청에 적극 협조했기 때문이라고 군은 설명했다.
앞서 국방부는 12일 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)와 지난해 12월 출범한 ‘국방 특별수사본부’의 활동 결과를 발표하면서 주성운 지작사령관도 계엄 관여 의혹으로 직무 배제를 결정한 바 있다.
주 사령관은 비상계엄 당시 1군단장으로 직속 부하였던 구삼회 당시 육군 2기갑여단장(준장)이 계엄 당일 휴가를 쓰고 경기 성남시 판교의 국군정보사령부 사무실에 대기하는 등 계엄 관여 사실을 미리 알고 있었다는 정황이 뒤늦게 확인된 것으로 알려졌다. 국방부는 주 사령관이 자료 제출 등에 협조하지 않고 있다고 판단해 수사기관에 수사를 의뢰한 상태다.
이재명 정부는 지난해 9월 출범 후 첫 대장급 인사에서 합참의장과 육해공군 참모총장 등 4성 장군 7명을 모두 교체하는 물갈이 인사를 단행했다. 당시 강 총장과 주 사령관도 대장 진급과 동시에 현 직위에 각각 임명됐다.
이후 5개월 만에 두 사람이 연이어 계엄 연루 의혹으로 직무 배제되면서 당시 인사 검증이 부실했다는 지적이 나온다. 이에 대해 국방부 관계자는 “당시엔 비상계엄 이후 장기화한 지휘 공백 해소가 최우선이었고, 폭발적 인사 수요 때문에 내밀한 영역까지 검증하는 데 제약이 있었다”고 설명했다.
일각에선 이들 두 지휘관의 직무 배제 조치로 일부 지휘 공백 우려도 제기된다. 두 지휘관이 직무에서 배제되면서 해군본부와 육군 지작사는 각각 해군참모차장과 지작사 부사령관의 직무대리 체제로 운용되고 있다.
한편 경찰에선 엄성규 부산경찰청장이 13일 대기발령 조치됐다. 경찰 등에 따르면 엄 청장은 강원경찰청장 재임 시절, 소속 직원이 내부망에 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄을 비판하는 글을 게시하자 이를 삭제하라고 지시한 것으로 알려졌다. 엄 청장은 이재명 정부 출범 이후인 지난해 9월 25일 부산경찰청장 직무대리로 임명됐지만 약 4개월 만에 자리에서 물러나게 됐다.
댓글 0