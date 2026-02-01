구독자 97만명 ‘충주맨’, 공무원 그만둔다

구독자 97만 명을 보유한 충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌어 온 김선태 뉴미디어팀장(39·주무관·사진)이 공직을 떠난다. 13일 충주시에 따르면 김 팀장은 전날 사직서를 제출하고 장기 휴가에 들어갔다. 그는 충TV에 올린 ‘마지막 인사’ 영상을 통해 충주맨으로 살아온 7년은 인생에서 가장 행복한 시간이었다”며 “앞으로도 충주시를 많이 사랑해 주시기 바란다”고 밝혔다.
김 팀장은 ‘B급 감성’을 담은 콘텐츠로 공공기관 홍보의 패러다임을 바꿨다는 평가를 받았다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행 당시 생활 속 거리 두기 홍보를 위해 제작한 ‘공무원 관짝춤’ 영상은 1103만 회의 조회수를 기록했다. 그는 이런 성과를 바탕으로 2024년 6급으로 초고속 승진하며 공직사회에 파란을 일으키기도 했다.
업계에 따르면 김 팀장은 이미 복수의 대형 연예기획사와 대기업으로부터 파격적인 조건의 영입 제안을 받은 것으로 알려졌다. 김 팀장은 “아직 결정된 것은 없다”며 당분간 휴식을 취한 뒤 3월경 거취를 확정하겠다고 밝혔다.
댓글 0