[오늘의 운세/2월 14일]

● 쥐
48년 서두르지 말고 즐기면서 천천히 할 것.
60년 주어진 일이라면 긍정적으로 생각할 것.
72년 급할수록 손해. 조급해하지 마라. 시간이 해결한다.
84년 자신감도 좋지만 겸손함을 잃지 말 것.
96년 주어진 일에 최선을 다해라.
08년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
● 소
37년 다른 사람의 이야기 들어보고 판단.
49년 감정을 억제하고, 냉정하게 돌아 볼 필요가 있다.
61년 오랜 숙원 이루어지며 축하 받는다.
73년 작은 어려움은 전화위복의 기회.
85년 오늘은 특히 품위유지에 신경 쓸 것.
97년 급하면 체한다, 계획대로 진행할 것.
● 범
38년 먼저 우선순위를 구분해야 한다.
50년 정면승부보다는 우회하는 것이 좋다.
62년 능력을 인정받고 입지가 좋아 진다.
74년 작은 힘이 큰 도움이 된다, 백지장도 맞들면 낫다.
86년 눈앞의 결과는 적어도 행운은 오고 있다.
98년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
● 토끼
39년 명예에 집착하기보다 실리를 추구 할 것.
51년 일 욕심내지 말고 건강 챙길 것.
63년 베풀수록 큰 행운이 찾아오게 된다.
75년 꾸준히 유지하여 초심을 잃지 말고 정진할 것.
87년 조급해 하지마라. 시간이 답이다.
99년 하고 싶은 일이 있어도 서두르지 말 것.
● 용
40년 자연식을 통한 건강관리가 최우선.
52년 주변의 조언에 귀를 기울이면 막혔던 문제의 실마리가 풀린다.
64년 모든 것은 세월이 약이다.
76년 귀찮아도 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신.
88년 다소 힘든 일이 있어도 내색하지 말 것.
00년 아무리 급해도 무리하지 말고, 내일로 미루어라.
● 뱀
41년 내 마음을 먼저 열어야 한다.
53년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기.
65년 가능하면 덕을 베풀어라.
77년 결정을 내리기 전에 다시 한 번 생각할 것.
89년 매사 낙천적이고 긍정적인 마인드로.
01년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
● 말
42년 아랫사람들과 대화를 시도해 볼 것.
54년 말보다는 행동으로 보여줄 것.
66년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요할 때.
78년 건강관리는 스스로 챙길 것.
90년 먼저 베푸는 것이 상책이다.
02년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
● 양
43년 여러 사람에게 조언 구해 볼 것.
55년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것.
67년 가급적 다툼을 피하고 다음을 기약하라.
79년 머리 아픈 일은 잠시 미루어도 좋다.
91년 고민은 시간이 해결해 준다.
03년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
● 원숭이
44년 아랫사람의 일에 지나친 간섭은 금물.
56년 송충이는 솔잎을 먹어야 한다.
68년 집안일이나 회사 일로 생각 많아질 듯.
80년 때로는 혼자만의 시간도 필요.
92년 좀 더 자세를 낮추고 겸손한 마음 필요.
04년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다.
● 닭
45년 중요한 결정은 다음으로 미루는 것이 좋다.
57년 작은 실수는 가볍게 넘기는 아량 필요.
69년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
81년 자신을 드러내지 말고 실력 감출 것.
93년 새로운 시도를 해보는 것도 좋다.
05년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
● 개
46년 반가운 사람과 담소나 하며 지내라.
58년 소지품 분실이나 과지출 주의.
70년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
82년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
94년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
06년 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라.
● 돼지
47년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
59년 과욕만 부리지 않으면 무난할 듯.
71년 아무리 급해도 안전한 방법을 택할 것.
83년 시작은 미약해도 결과는 크게 된다.
95년 기쁜 소식 들린다.
07년 쉬운 일만 고르지 말고, 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0